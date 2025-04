I parcheggi di Monate diventano a pagamento per l’estate

A partire dal primo maggio, i parcheggi di Monate saranno a pagamento per tutta l’estate. Lo ha stabilito la giunta comunale di Travedona Monate, con l’obiettivo di dissuadere le soste prolungate nelle aree più centrali della località soprattutto in vista dell’estate e dell’arrivo dei bagnanti.

I parcheggi interessati sono quelli situati ai lati di Via Alcide De Gasperi (la strada provinciale che collega Monate alla statale Vergiate-Besozzo). Dal primo maggio al 30 settembre, la sosta sarà a pagamento con una tariffa di 50 centesimi all’ora. La durata massima consentita della sosta sarà di cinque ore.

La scelta della giunta comunale è motivata – così come è riportato nel documento della delibera – dalla volontà di indurre «lo spostamento delle soste di lunga durata in aree più delocalizzate e favorendo così la possibilità di sosta medio/breve nelle aree a maggior richiesta, ciò in particolare nel periodo estivo ove il richiamo turistico delle aree limitrofe al lago è particolarmente “forte”».