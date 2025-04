Il Fai compie 50 anni, Marco Magnifico racconta a Varese passato, presente e futuro di una grande scommessa culturale

Sono passati cinquant’anni da quando Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli crearono il Fondo per l’Ambiente Italiano. Una scommessa partita da Milano e divenuta concreta nel Varesotto, con il recupero del primo bene acquisito, il Monastero di Torba, tracce millenarie (dai romani ai longobardi) nascoste sotto la patina del tempo e le stratificazioni su una cascina lombarda nella valle dell’Olona.

Anche per questo il Fai celebra anche a Varese i suoi cinquant’anni con un evento speciale: venerdì 4 aprile 2025 alle ore 20.45 il Salone Estense di Varese sarà teatro di un dialogo tra il Presidente del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano Marco Magnifico e il giornalista Riccardo Prando, per celebrare i cinquant’anni dalla nascita della Fondazione con una riflessione sul valore del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e sul suo futuro.

In mezzo secolo decine di beni si sono aggiunti al Monastero di Torba: 72 beni in tutta Italia, di cui 56 aperti al pubblico e 16 attualmente in restauro. Dai castelli alle botteghe da barbiere, dai resti arecheologici ai mulini di montagna, dalle sontuose ville a un teatrino di un paese di poche case in pietra.

Gli affreschi “delle monache” nella torre di Torba

A questo patrimonio materiale si affiancano poi le tante iniziative e i progetti locali e nazionali, come Le Giornate FAI di Primavera, d’Autunno e il censimento de I Luoghi del Cuore, con lo scopo di educare la collettività alla conoscenza, alla frequentazione e alla tutela del patrimonio di storia, arte e natura del nostro Paese.

Oggi la Fondazione conta sul supporto di oltre 300mila iscritti e più di 16mila volontari; le diverse edizioni delle Giornate FAI hanno consentito negli anni l’apertura di oltre 23mila luoghi d’arte, cultura e natura visitati da più di 15 milioni e mezzo di italiani, e le tante iniziative hanno coinvolto oltre 4 milioni di studenti, di cui più di 550.000 in veste di Apprendisti Ciceroni, facendo esperienza di cittadinanza attiva e partecipazione; infine, grazie al censimento de I Luoghi del Cuore, che dal 2003 a oggi ha raccolto oltre 11 milioni di voti, già 162 luoghi hanno potuto beneficiare di preziosi interventi di recupero e valorizzazione.

In occasione dell’incontro a Varese, il presidente Marco Magnifico ripercorrerà la storia del FAI, celebrandone i successi e guardando alle sfide future. Un appuntamento da non perdere per chiunque ami la bellezza e desideri contribuire alla salvaguardia della nostra identità storica e artistica.

L’ingresso è a contributo libero e con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Per informazioni: varese@delegazionefai.fondoambiente.it