Il meteo verso un miglioramento: Pasquetta con qualche raggio di sole, picnic salvi

Dopo il quadro a tinte fosche dei giorni scorsi, una buona notizia per tutti gli appassionati delle gite fuori porta e dei tradizionali picnic di Pasquetta.

Il vortice depressionario proveniente da Francia e Spagna che ha sospinto la perturbazione verso il Nord Italia con il suo carico di nuvole e piogge non si fermerà sul nostro Paese ma continuerà la sua corsa verso l’Adriatico. Questo comporterà un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo nella giornata di Pasquetta (e anche di martedì 22 aprile). Il tempo, però, tornerà piovoso sulle nostre regioni.

Per domani, lunedì 21 aprile, il Centro geofisico prealpino di Varese prevede di primo mattino ancora nuvolosità irregolare ma via via schiarite a partire di Piemonte e Lombardia occidentale e nel pomeriggio soleggiato con allontanamento della nuvolosità verso il Veneto. Asciutto e temperature massime in rialzo.