Il Pd di Saronno risponde a Veronesi sulla questione Polfer: “Dov’era in questi quattro anni la Lega, dormiva?”

Il segretario del Partito democratico di Saronno non ci sta e risponde con irritazione al comunicato della Lega sulla questione Polfer, con cui il segretario Angelo Veronesi promette l’arrivo di 15 agenti per dare vita ad un presidio in stazione, accusando gli ex amministratori cittadini di non aver fatto nulla di concreto in questa direzione.

«La Lega si sveglia come si faceva nella Prima Repubblica prima delle elezioni promettendo mari e monti, ai tempi un paio di scarpe, una prima e la seconda dopo i risultati elettorali – scrive il segretario Dem Giorgio Marturano – In silenzio per quattro anni senza aiutare la richiesta della presenza a Saronno della Polfer in stazione, mai presentata dalla Lega durante il loro mandato ma invece fatta dall’allora sindaco Airoldi con il pieno sostegno dei consiglieri del Pd, la dormiente Lega adesso rimprovera al Partito Democratico di non avere fatto niente per portare più sicurezza in città. Tutto torna, cambiano i nomi ma si ripetono le stesse prese in giro».

«Il senatore Alfieri, della Segreteria nazionale del Pd, ha più volte sollecitato, durante gli incontri del Comitato della Sicurezza, l’attivazione della postazione Polfer, mentre la Lega di Saronno si guardava bene dal sollecitare i propri deputati per favorire questo passaggio con il ministro con l’amministrazione di centro sinistra – aggiunge Marturano – I cittadini saronnesi si ricorderanno dei Consigli comunali in cui i consiglieri della Lega irridevano la maggioranza dicendo che si vedeva che, per far pressione al ministero, non avevamo le giuste entrature. Si ricorderanno i cittadini i comunicati del Pd che chiedevano il loro aiuto, ma non eravamo in periodo elettorale…».