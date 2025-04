Kastritis, dediche e complimenti: “Bravi i ragazzi, un successo per i tifosi e lo staff”

KASTRITIS 1 – «Vorrei iniziare dicendo esattamente la stessa cosa che ho detto in TV poco prima di venire in sala stampa: la nostra prestazione di stasera è stata una grande reazione da parte dei nostri giocatori. Meritano davvero tantissimi complimenti: da quando sono qui abbiamo perso una partita per due punti contro Treviso e altre tre ai supplementari compresa l’ultima contro Cremona nel momento in cui avevamo creduto di averla in pugno. Quindi, dopo una sequenza simile, non è mai facile: ci sono molte squadre che non riescono a superare una situazione simile, noi lo abbiamo fatto e questo mi rende davvero orgoglioso».

KASTRITIS 2 – «Sono molto orgoglioso dello stato di forma della squadra, dei progressi importanti che abbiamo fatto e del carattere ancora migliore che abbiamo avuto. Dobbiamo essere sempre pronti e competere al massimo in ogni singola partita da ora in poi, ma torniamo a Masnago dove sabato prossimo ci aspetta una partita molto difficile contro Sassari. Da martedì quindi torneremo a concentrarci su quel match».

KASTRITIS 3 – «Voglio dedicare ai nostri tifosi la vittoria di stasera. Ci sostengono sempre molto e ieri, prima della nostra partenza per la trasferta, sono venuti a salutarci per dimostrarci quanto ci sono vicini e quanto ci sostengono. Come ho detto dopo la partita contro Cremona, sappiamo che quella è stata una serata difficile per loro, ma oggi penso che meritino di essere felici e davvero orgogliosi dell’impegno che i nostri ragazzi hanno messo in campo».

KASTRITIS 4 – «Se me lo permettete, vorrei dedicare la vittoria di stasera anche a ogni singola persona dell’organizzazione della Pallacanestro Varese. Danno tutti il massimo e anche più del 100% ogni giorno per questa squadra e per questo gruppo di persone quindi anche a loro va il mio pensiero. Non parlo solo di chi allena con me il gruppo ma di tutti quelli che lavorano all’interno del club».

KASTRITIS 5 – «Alla base dei nostri progressi c’è sempre stato l’atteggiamento aggressivo in difesa anche contro avversarie di prima fascia come Trapani e Tortona. Sappiamo di avere talento offensivo e quindi, a maggior ragione, se riusciamo a difendere forte su giocatori del livello di Pullen, Green o Zubcic sappiamo di poter arrivare alla vittoria».