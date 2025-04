La comunità bangladese festeggia il capodanno a Gallarate

La comunità del Bangladesh festeggia il Capodanno a Gallarate, con un corteo per le vie e poi musica e spettacoli al parco di viale Milano angolo via Torino.

Appuntamento domenica 27 aprile, per la festa del Capodanno bengalese dell’anno 1432, un appuntamento secondo il calendario tradizionale, non legato all’aspetto religioso e riscoperto dopo l’indipendenza (foto: wikimedia).

Si partirà con un corteo da Piazza Giovanni XXIII, la piazza della stazione di Gallarate , a partire ore 11:30: «Erano dieci anni che non celebravamo la festa» dice Mohammed Noor, referente della comunità bengalese.

«Invitiamo tutti i gallaratesi, italiani, a venire a conoscerci».

Il corteo tradizionale prevede vestiti tipici, musica e bandiere, «per festeggiare insieme questo momento speciale della nostra cultura». Dopo il corteo, ci saranno spettacoli di musica e danza al Parco Enzo Tortora, in Viale Milano angolo via Torino.

Dalle 12 ci saranno spettacoli di musica e danza, dalle ore 13:00 giochi per bambini e donne.