Lavoratori irregolari e fatture false: 200mila euro sequestrati a imprenditrice

La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato beni per oltre 200mila euro a una imprenditrice cinese residente nell’area di Erba, indagata per gravi reati fiscali e impiego di manodopera irregolare. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Como, è partita da un controllo fiscale in un’azienda metalmeccanica, dove le Fiamme Gialle hanno trovato due lavoratori in nero, uno dei quali clandestino e già destinatario di un ordine di espulsione.

L’impresa è stata sanzionata con la sospensione dell’attività e la titolare denunciata. Gli accertamenti hanno poi rivelato un’evasione fiscale articolata: l’impresa deduceva costi non inerenti, come carne e riso per un ristorante familiare, abiti firmati, prodotti Apple e giocattoli.

Utilizzava anche fatture false da altri imprenditori cinesi per frodare su imposte e Iva. Il GIP ha disposto il sequestro preventivo, scoprendo che la donna aveva tentato di eludere il provvedimento intestando l’azienda a una società di comodo, che in realtà controllava lei stessa. Per questo è stata anche denunciata per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.