L’estate è più bella con il Super Campus 2025 di Saronno Servizi Ssd

Dal 16 giugno al 5 settembre riparte a Saronno il Supercampus della Saronno Servizi Ssd, un format d’intrattenimento estivo ormai di grande successo.

Giunto alla sua 18esima edizione, si conferma uno dei campi estivi per bambini dai 4 ai 14 anni più apprezzati dal comprensorio Saronnese. Quest’anno saranno 10 settimane di attività ludico-sportive, con una sola settimana di pausa in concomitanza con il ferragosto.

Le iscrizioni al Super campus partono dal 12 maggio presso la reception del Palaexbo, in via Piave 1 a Saronno. Dal lunedì al venerdì dalle ore 16 fino alle 19 per tutto il mese di giugno. Mentre nei mesi di luglio e agosto la reception sarà aperta al pubblico solo il lunedì e venerdì dalle 16 alle 18.

Il programma delle attività sarà suddiviso per fasce d’età. Per i più grandi sono previste varie discipline sportive come: basket, pallavolo, padel, atletica leggera e soprattutto corso di nuoto per tre giorni della settimana. Per i più piccini sono previsti invece i laboratori creativi-giochi e tanto divertimento, guidati dagli istruttori dello staff, con tanti giochi e attività adatte alla loro età. Il corso di nuoto per 3 volte a settimana.

Potranno usufruire del fantastico Spray Park con tanti giochi d’acqua per un momento di gioco e di aggregazione.

L’ingresso è previsto a partire dalle 7.45 fino alle 9, con uscita dalle 16.30 alle 17.30. È prevista anche l’uscita anticipata alle 12 o alle 14.

Oltre al pasto, ogni giorno Super Campus organizza anche la merenda, già compresa nella quota d’iscrizione. E quest’anno ci sarà anche la cuffia uguale per tutti offerta dalla Saronno Servizi Ssd.

Inoltre saranno messe a disposizione della Saronno Servizi Ssd altre strutture comunali come la pista d’atletica e il PalaDozio.

Scarica la brochure dal QR-code qui sotto oppure a questo link