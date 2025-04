L’incertezza sui mercati fa volare il franco svizzero

Giornata di apprezzamento per il franco svizzero, che oggi si conferma tra le valute rifugio più solide sul mercato internazionale. La moneta elvetica ha toccato nuovi massimi (1 franco scambiato a 1,06 euro) su base settimanale nei confronti dell’euro e del dollaro, segnalando una rinnovata fiducia degli investitori in un contesto di incertezza macroeconomica e geopolitica.

Contro l’euro, il franco è salito fino a quota 0,94, mentre nei confronti del dollaro si è portato intorno a 0,86, livelli che non si vedevano da diverse settimane. Gli analisti attribuiscono il rafforzamento a una combinazione di fattori: la politica monetaria prudente della Banca nazionale svizzera (BNS), che ha mantenuto i tassi stabili ma non esclude ulteriori mosse in senso restrittivo, e il crescente interesse degli operatori per asset considerati sicuri.

A influire è anche il clima di attesa per i dati sull’inflazione negli Stati Uniti e nell’eurozona, che potrebbero cambiare le prospettive sui tassi delle rispettive banche centrali. In questo scenario, il franco svizzero torna ad essere percepito come un rifugio contro la volatilità dei mercati e i rischi sistemici.