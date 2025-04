Potenziamento Rho-Parabiago: per un weekend sospesi i treni fra Rho e Gallarate

Per sabato 5 e domenica 6 aprile è prevista una interruzione temporanea del servizio per la linea S5: saranno quindi sospesi i treni fra Rho e Gallarate per lavori di potenziamento infrastrutturale della linea. A segnalarlo è stato il Comune di Vanzago la cui stazione è in fase di trasformazione nell’ambito del progetto di potenziamento Rho-Parabiago. Una successiva interruzione del servizio manutenzioni sarà programmata per il weekend del 24-25 maggio.

Come precisa Trenord, per garantire la continuità del viaggio nella parte di linea interrotta, verrà predisposto un servizio di autobus sostitutivi. Sabato 5 aprile e 24 maggio sono previsti autobus che sostituiranno i treni non effettuati. Inoltre, il servizio sostitutivo per i treni S50 effettua la sola fermata intermedia di Malpensa Aeroporto T1. Domenica 6 aprile e 25 maggio sono previsti, dalle ore 05:50 alle ore 22:30, autobus navetta ogni 15 minuti tra Gallarate e Rho con fermate in tutte le stazioni e dalle ore 22:30 le sostituzioni con autobus sostituiranno i treni non effettuati. Inoltre, è previsto per i treni S50 un servizio di autobus con frequenza oraria tra le ore 5:00 e le ore 22:00 da Varese a Malpensa A. e tra le ore 06:05 e le ore 23:05 da Malpensa A. e Varese”.

PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI