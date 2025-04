Prima assemblea per la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese

Si è tenuta venerdì 11 aprile, a Palazzo Verbania di Luino, la prima assemblea ordinaria della Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese, che si è costituita come associazione il 27 giugno 2024 presso il Comune di Luino.

È stato un momento importante per ottemperare agli obblighi statutari e per aprire un dibattito con i soci della Comunità Energetica: erano presenti cittadini, sindaci, piccole e medie imprese e gli installatori del territorio.

Ha introdotto la serata Gianfranco Malagola del Tavolo per il Clima di Luino che ha illustrato alcuni dati sulla CER del Luinese: 125 soci, 5 impianti fotovoltaici inseriti nella CER per un totale di 36 kW. Ha quindi preso la parola Alfredo Bonetti, Presidente della CER di Rudiano (BS), che fin dall’inizio ha dato un grande aiuto alla costituzione della CER del Luinese: Bonetti ha spiegato, in modo chiaro e semplificato, il funzionamento della CER e presentato il bilancio 2024. L’assemblea ha quindi deliberato l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2024 e, come previsto dallo statuto, si è deliberato all’unanimità di nominare il nuovo Consiglio Direttivo nelle persone di Enrico Bianchi, Gianfranco Malagola, Silvano Premoselli Agostini, Valerio Ceruti e Fausto Pizzoni.

Si sono approvate anche le candidature al Comitato Tecnico Scientifico nelle persone di Fulvio Fagiani, Roberto Gregori, Franco Mancuso, Stefano Ferrari, Giuseppe Pecoraro e Guido Pittore. Il Sindaco di Luino, Enrico Bianchi, ha quindi preso la parola, ringraziando tutti per la partecipazione e ricordando come sia importante coinvolgere la nostra popolazione nella gestione dell’energia che è fondamentale per la vita di tutti noi.

Successivamente è intervenuto Roberto Gregori, vice-presidente della CER del Luinese, che ha introdotto il nuovo portale di CER IN RETE (www.cerinrete.it ), l’associazione nazionale delle CER in RETE, fondata il 5 marzo 2025 da quattro CER, tra cui anche la CER del Luinese. CER IN RETE ha lo scopo di aiutare la costituzione delle CER da parte dei Comuni e seguirne il percorso di crescita con particolare riguardo alla qualificazione presso il G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici). Roberto Gregori ha quindi spiegato gli incentivi che arriveranno alla CER grazie all’energia condivisa e le modalità per accedere al contributo del 40% a fondo perso per la realizzazione di nuovi impianto o il potenziamento di impianti esistenti ubicati nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. Ha inoltre annunciato che è imminente l’approvazione del decreto che innalza il limite del numero di abitanti da 5.000 a 30.000 per accedere al contributo a fondo perso del 40%.

Sono quindi seguite numerose domande dal pubblico per approfondire alcune questioni come il passaggio dallo Scambio sul Posto al Ritiro Dedicato per gli impianti fotovoltaici esistenti, il meccanismo della ridistribuzione degli incentivi ai soci della CER e l’aiuto che la CER può dare alle famiglie in povertà energetica. Ciò che è emerso è che, affinché una Comunità Energetica possa raggiungere gli obiettivi prefissati, tra cui risparmio economico, sostenibilità ambientale e solidarietà, è fondamentale implementare gli impianti di produzione. Grazie agli incentivi disponibili, i benefici ricadranno non solo sulla comunità nel suo insieme, ma anche sui singoli cittadini.

La vera domanda, quindi, non è “perché dovrei farlo?”, ma “perché non dovrei farlo?”, considerando che si tratta di un’azione priva di vincoli o costi, e che comporta solo vantaggi. Non aderire alla CER significherebbe rinunciare a un’occasione concreta di risparmio e alla possibilità di contribuire attivamente alla mitigazione climatica e al benessere collettivo.

Subito dopo la chiusura dell’assemblea si è tenuta una breve riunione del nuovo Consiglio Direttivo che ha nominato Enrico Bianchi Presidente della CER del Luinese, Gianfranco Malagola Vice-presidente e Valerio Ceruti Tesoriere.

Visto il crescente interesse sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, nelle prossime settimane si terranno molte serate per illustrare questo innovativo progetto che coinvolge cittadini, piccole e medie imprese, enti religiosi e del Terzo Settore che vogliono partecipare al processo di transizione energetica dando una risposta concreta della comunità locale alle sfide dei cambiamenti climatici, per una società più sostenibile e solidale.

Chi desidera iscriversi alla CER del Luinese trova le istruzioni per l’iscrizione cliccando sul seguente link: https://www.cerinrete.it/iscrizione/ e selezionando la CER del Luinese (o Luino). Per ricevere ulteriori informazioni sulla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese si può scrivere una mail alla Segreteria del Tavolo per il Clima di Luino all’indirizzo: segretavclima.luino.va@gmail.com