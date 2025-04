Prima sconfitta stagionale per gli Hurricane: la Leonessa si impone 12-2

Domenica dal cielo incerto e dall’esito amaro per gli Hurricane Varese, che al campo “Sebastiano Chia” di Bergamo hanno ceduto il passo alla Leonessa con il punteggio di 12-2. Un risultato pesante contro una squadra solida e ben organizzata, che ha saputo imporsi con merito, ma che non cancella l’impegno e la determinazione messi in campo dai Campioni d’Italia in carica.

I varesini sono scesi in campo con spirito combattivo, nonostante l’assenza prolungata di Casale – giocatore chiave per gli equilibri della formazione – e hanno lottato con generosità contro un avversario in grande giornata. Tra le fila degli Hurricane brilla la prestazione di Claudio Pierini, capace di distinguersi sia in fase difensiva che nel box di battuta.

La Leonessa ha costruito la sua vittoria sulla compattezza del collettivo e su individualità in stato di grazia, come Diane e Oubarrahou, ben supportati da Ghulam e Asli, efficaci su entrambi i lati del campo.

Nonostante la sconfitta, la partita ha messo in evidenza lo spirito che contraddistingue gli Hurricane: coesione, rispetto e attaccamento alla maglia. In un incontro disputato in un clima di grande correttezza, la squadra ha dimostrato ancora una volta di incarnare i valori profondi di questo sport, guardando già con determinazione ai prossimi impegni stagionali.

PROSSIMO TURNO (RECUPERI)

Data Città Campo Ora Gara 03/05 Malnate A.Gurian 13:00 CISV Hurricane Varese – Fortitudo BO 03/05 Milano J.F.Kennedy 13:00 Lampi Milano – Blind Fighters* 03/05 Messina P.Nebiolo 15:00 SSD UniMe – Blind Karalis

*Anticipo della Giornata 10