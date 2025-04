Porta il tuo campo estivo sotto i riflettori: raccontalo su VareseNews

L’estate si avvicina e per tanti bambini sarà tempo di nuove avventure. Se stai organizzando un campo estivo, sai bene quanta passione e impegno servano per creare giornate che siano divertenti, sicure e stimolanti.

Anche quest’anno, VareseNews dedica uno spazio speciale per raccontare proprio queste esperienze: una vetrina digitale pensata per dare visibilità a tutte le proposte dedicate a bambini e ragazzi, che diventano ogni anno una vera risorsa per le famiglie del territorio.

Che si tratti di sport, natura, arte, tecnologia o laboratori creativi, il nostro obiettivo è costruire insieme una guida utile per aiutare i genitori a scegliere l’attività più adatta ai propri figli. E offrire a te, che il campo lo stai organizzando, la possibilità di raccontarlo e promuoverlo sulle nostre pagine.

L’offerta

Di seguito i dettagli dell’offerta dedicata alla promozione del vostro campo estivo su VareseNews:

Pubblicazione di un articolo redazionale di presentazione, comprensivo di: link diretto ai moduli di iscrizione link al sito web e ai profili social dell’organizzazione volantino informativo

di presentazione, comprensivo di: galleria fotografica a corredo del contenuto

a corredo del contenuto Visibilità dell’articolo in homepage per un periodo minimo di 24 ore

per un periodo minimo di 24 ore Permanenza dell’articolo nella sezione dedicata ai campi estivi (pagina tag)

(pagina tag) Condivisione dell’articolo sulla pagina Facebook di VareseNews (post) e sul profilo Instagram di VareseNews (storia)

Totale investimento: €200 + IVA

Per aderire compila direttamente il form qui sotto. Saremo felici di ricontattarti.

Condividi il valore della tua proposta estiva, offri alle famiglie un’opportunità in più per scegliere consapevolmente e racconta il tuo campo estivo attraverso le pagine di VareseNews.