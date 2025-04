Quinta tappa della Mini Champions Chess Liga a Fagnano Olona

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica Gallaratese, in collaborazione con il circolo ACLI di Bergoro organizza la quinta tappa della Mini Champions Chess Liga.

L’evento si terrà domenica 4 maggio al Circolo ACLI di Bergoro a Fagnano Olona in piazza San Giovanni.

Modalità:

– Torneo di scacchi a squadre riservato a ragazzi minori di 14 anni;

– Previsti 6 turni, con cadenza 15 minuti per giocatore.

– Ambito di partecipazione: regionale;

– Chiusura iscrizioni ore 14,30

– Inizio primo turno ore 15

– Durata dell’evento: dalle 14 alle 18.30;

– Premiazione prevista per le ore 18,30

– Coppe per le prime tre squadre classificate

– Numero di partecipanti stimato: 30-40 giocatori a cui si aggiungono i relativi accompagnatori.

L’organizzazione ringrazia l’assessore Giuseppe Palomba e il Comune di FagnanoOlona per il patrocinio e la signora Patrizia Colombo titolare della gioielleria “Patrizia Colombo” di Fagnano Olona per le coppe fornite.