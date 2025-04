Torna il Memorial Laura Prati: undicesima edizione il 6 giugno a Cardano al Campo

È in programma il 6 giugno l’undicesima edizione del Memorial Laura Prati, la manifestazione podistica che onora la memoria di Laura Prati, sindaca di Cardano al Campo tragicamente assassinata.

L’evento è un importante momento di solidarietà e comunità, promosso dall’Atletica Casorate, dalla Ciclistica Cardanese e dall’Associazione Laura Prati, che si impegnano a mantenere vivo il ricordo di Laura e del suo instancabile impegno per il benessere della comunità.

L’edizione di quest’anno del Memorial Prati si inserisce nel circuito del Giro Podistico del Varesotto, offrendo un percorso certificato Fidal di 5 km, rigorosamente misurato e omologato, che assegnerà i titoli provinciali di specialità. La manifestazione è aperta a tutti: atleti competitivi, non competitivi, camminatori e semplici appassionati che desiderano condividere una serata all’insegna della sportività, della condivisione e della solidarietà.

L’evento rappresenta anche un’occasione di festa, che culminerà con celebrazioni per le 25 edizioni del Giro Podistico del Varesotto. Prima e dopo la corsa, la serata sarà animata da musica dal vivo a cura di DJ Peppo, e sarà disponibile un fornitissimo stand gastronomico curato dal Club Ciclistico Cardanese, per vivere un momento di convivialità e allegria.

Come nelle edizioni precedenti, una parte del ricavato del Memorial Laura Prati sarà devoluta a fini benefici. Quest’anno, i fondi raccolti saranno destinati all’associazione Amicorum di Cassano Magnago, che si dedica all’inserimento sociale e lavorativo delle persone con sindrome di Down e supporta attività complementari alle terapie farmacologiche per le persone affette dal Parkinson.