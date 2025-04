Servizi Parascolastici 2025/2026 del Comune di Varese, aperte da oggi le iscrizioni fino al 29 maggio

Sono aperte da oggi, martedì 29 aprile 2025, le iscrizioni ai servizi parascolastici comunali per l’anno scolastico 2025/2026. Si tratta dei servizi di pre scuola, doposcuola, refezione giornaliera e curriculare. Le iscrizioni saranno disponibili fino al 29 maggio 2025 e dovranno essere effettuate esclusivamente online accedendo con SPID o CIE al portale https://varese.ecivis.it/ECivisWEB/

Per chi fosse interessato si ricorda che l’iscrizione deve essere presentata, o rinnovata, ogni anno per tutti gli utenti, anche da coloro che stanno già usufruendo del servizio e anche per la sola refezione curriculare (il servizio previsto per i giorni di rientro).

Sulla Guida ai Servizi si potranno trovare tutte le informazioni sui servizi parascolastici forniti dal Comune di Varese insieme alle istruzioni con le indicazioni dei moduli da compilare per procedere all’iscrizione.

Per eventuali informazioni, gli uffici sono disponibili ai seguenti indirizzi email:

– rette.educativi@comune.varese.it per i servizi di Prescuola, Doposcuola e Refezione Giornaliera;

– scuolevarese1@dussmann.it per qualsiasi informazione inerente il servizio di Refezione.