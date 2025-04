Si perde nei boschi di Castelveccana: interviene l’elicottero Drago 166 da Malpensa

Perde l’orientamento e si ritrova bloccata in una zona impervia nei boschi di Castelveccana. Una donna di 32 anni è stata soccorsa questo pomeriggio, sabato 5 aprile, dagli specialisti del Reparto Volo Lombardia, a bordo dell’elicottero “Drago 166”.

Galleria fotografica Le operazioni di soccorso di quattro escursionisti bloccati su una parete nel Comasco 4 di 7

Il velivolo ha raggiunto il luogo dove si trovava l’escursionista e poi l’ha recuperata con il verricello, trasportandola in un’area sicura. La donna non ha riportato ferite ma solo molto spavento

Poco dopo l’elicottero si è alzato di nuovo in volo per raggiungere Dosso del Liro nel Comasco, dove quattro escursionisti erano rimasti bloccati su una parete di roccia.

In questo caso, gli Eli Soccorritori, grazie alla precisione delle manovre al verricello, sono riusciti a salvare i quattro escursionisti e a trasportarli in un luogo sicuro nel comune di Dongo (CO).