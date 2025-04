Solidarietà a tavola: il ristorante Tigarba di Busto Arsizio apre le porte a chi è in difficoltà

Un gesto concreto di solidarietà arriva dal cuore della ristorazione locale: sabato 12 aprile, il ristorante Tigarba, noto per la sua autentica cucina toscana, ha organizzato un pranzo solidale rivolto alle persone in difficoltà.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione SOS Stazioni, che opera attivamente al fianco della Caritas e di altre realtà solidali del territorio, offrendo supporto concreto a chi vive situazioni di grave disagio.

Per l’occasione, il ristorante situato in via per Fagnano angolo via Caserta ha scelto di rimanere chiuso al pubblico, dedicando interamente i propri spazi e risorse a chi spesso non ha neppure un pasto caldo garantito.

Un pranzo completo, servito con dignità e rispetto, che ha voluto regalare non solo cibo, ma anche un momento di accoglienza e umanità. Il gesto è stato accolto con grande gratitudine dai partecipanti e ha suscitato una forte eco positiva nella comunità.

Un esempio virtuoso di come l’impegno del mondo della ristorazione possa contribuire attivamente al benessere sociale, soprattutto in tempi di crescente difficoltà economica.