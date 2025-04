Tenta un furto in pieno giorno ma cade da un tetto mentre scappa: 26enne grave in ospedale

Un tentativo di furto si è trasformato in un grave incidente nel pomeriggio di Pasqua. Attorno alle 15 un ragazzo di 26 anni, sorpreso mentre cercava di rubare in un’abitazione nel centro storico di Marnate, in via Garibaldi, ha preso la via dei tetti per fuggire ma è caduto riportando un grave trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica in codice rosso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, dove è ricoverato in gravi condizioni.