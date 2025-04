Un food truck per Pizzaut. Si concretizza il progetto di inclusione partito da Varese

Iveco ha rafforzato il proprio impegno nel sociale consegnando un veicolo Daily a PizzAut, la Onlus fondata da Nico Acampora che si dedica alla sensibilizzazione e all’inclusione lavorativa delle persone autistiche. Il veicolo, allestito come food truck, sarà utilizzato nell’ambito dell’iniziativa PizzAutobus, presentata nel luglio 2024 a Milano presso la Torre Libeskind di PwC in CityLife.

La cerimonia di consegna

La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede di PizzAut a Monza, alla presenza di Nico Acampora, fondatore di PizzAut; Paolo Passerelli, Responsabile Prodotto Gamma Leggera Iveco Mercato Italia; Annalisa Citterio, Responsabile Sostenibilità di Iveco Group; Massimo Tentori, presidente della Tentori Veicoli Industriali; e Lorenzo Donati, Direttore Commerciale di StreetFoody. ​

Nico Acampora ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione: “Quella con Iveco per noi è una collaborazione di grande importanza. Il marchio è sinonimo di sicurezza e affidabilità, le stesse qualità che devono avere i PizzAutobus, ossia i truck food firmati PizzAut che saranno attrezzati per diventare delle vere e proprie pizzerie ambulanti e che potranno offrire lavoro a nuove persone autistiche. Il lavoro significa dignità e con i PizzAutobus porteremo per le strade d’Italia i valori del lavoro e dell’inclusione. La flotta dei PizzAutobus si arricchisce di un partner straordinario che ci seguirà per la realizzazione del progetto sull’intero territorio nazionale”. ​



L’iniziativa PizzAutobus

L’iniziativa prevede la creazione di una flotta di oltre 100 food truck, con l’obiettivo di garantire circa 500 assunzioni a tempo indeterminato, generando un impatto significativo nella vita delle persone autistiche e delle loro famiglie. Questo progetto promuove la partecipazione attiva nel mondo del lavoro, rendendo le persone autistiche protagoniste della vita sociale ed economica del Paese. ​

Caratteristiche del food truck

Il veicolo consegnato è un IVECO Daily 35-140 a ruote singole, in colore nero metallizzato, allestito da StreetFoody, azienda leader nel settore dei food truck con oltre sessant’anni di esperienza. Grazie all’ottimizzazione dei pesi introdotta con la nuova gamma Daily MY24, il veicolo garantisce tutta la portata necessaria per le attività di una vera “pizzeria su ruota”, senza compromessi in termini di robustezza del telaio in acciaio né di maneggevolezza, assicurata dalla trazione posteriore. ​

L’area di lavoro è stata progettata per la massima efficienza, con due zone di cottura con forni distanziati, un’ampia area di preparazione per ottimizzare gli spazi e i flussi di lavoro, e un corridoio ampio per agevolare il movimento e garantire il comfort degli operatori. ​

PizzAut e TEHA Group: l’espansione a Varese

Parallelamente, PizzAut ha annunciato una collaborazione con TEHA Group e la sua associazione no-profit DOT – Do One Thing, per portare un food truck a Varese. Durante un evento tenutosi l’8 novembre 2024 a Villa Panza, Nico Acampora ha condiviso la visione di un futuro inclusivo dove l’autismo non è solo accettato, ma valorizzato, attraverso iniziative concrete di lavoro e integrazione. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 100 tra imprenditori, istituzioni e associazioni, tra cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e il Sindaco di Varese Davide Galimberti.

Grazie a questa collaborazione, PizzAut mira a espandere la propria presenza attraverso la creazione di una rete di 15 food truck in Lombardia entro il 2025, uno per ogni capoluogo di provincia, con quattro mezzi destinati a Milano. Ogni food truck impiegherà cinque persone autistiche, offrendo loro un’opportunità di lavoro e favorendo l’autosufficienza economica, con un significativo risparmio per il bilancio statale grazie all’integrazione lavorativa.

Con circa 600.000 persone autistiche in Italia, delle quali solo l’1,7% lavora, l’inclusione lavorativa è un passo cruciale verso l’autonomia. Il progetto dei food truck di PizzAut mira non solo a offrire un’opportunità di impiego, ma anche a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Grazie a queste iniziative, IVECO, PizzAut e TEHA Group dimostrano come la solidarietà possa tradursi in impatti economici tangibili, promuovendo un modello di impresa inclusiva e innovativa.