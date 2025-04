Un francobollo per i 75 anni della Cisl: omaggio al valore del lavoro

È stato emesso dal ministero delle imprese e del made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicato alla Cisl, Confederazione italiana sindacati lavoratori. Il valore del francobollo corrisponde alla tariffa B, pari a 1,30 euro. La tiratura prevista è di 200.025 esemplari, raccolti in fogli da 45 esemplari ciascuno.

La stampa è realizzata in rotocalcografia dall’istituto poligrafico e zecca dello stato spa, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è stato curato dalla Cisl insieme al grafico Alessio Camponeschi, autore dell’opera, e ottimizzato dal centro filatelico dell’officina carte valori e produzioni tradizionali dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

La vignetta del francobollo raffigura in modo stilizzato il profilo di un uomo sul quale si snoda un corteo di persone, a simboleggiare idealmente il mondo del lavoro. In alto a destra è presente il logo della Cisl, fondata nel 1950 su valori di libertà, giustizia, partecipazione, responsabilità e autonomia, radicati nel cattolicesimo democratico e nel riformismo laico. Completano il disegno le scritte “libertà”, “solidarietà”, “partecipazione”, “75° anniversario”, la parola “italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo del primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma Prati. Il francobollo e i prodotti filatelici collegati – cartoline, tessere e bollettini illustrativi – saranno in vendita presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “spazio filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona, e online sul sito www.filatelia.poste.it. È stata inoltre realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo, una quartina, una cartolina affrancata e annullata, una busta primo giorno e un bollettino illustrativo, in vendita al prezzo di 20 euro.