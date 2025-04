Una targa per Camillo Lucchina nel luogo dove nacque il CLN di Varese

E’ stata inaugurata con una sobria cerimonia ma accompagnerà per molti anni i varesini che entrano da quella via per percorre la zona pedonale del centro, la targa in ricordo di Camillo Lucchina e del luogo dove vennero ospitati i primi incontri di quello che sarebbe poi diventato il Comitato di Liberazione Nazionale cittadino.

Alla cerimonia, avvenuta davanti al numero 8 di via Donizetti, erano presenti tra gli altri anche il presidente di Anpi Varese sezione Claudio Macchi Rocco Cordì e lo storico e assessore alla cultura Enzo Laforgia.

«Camillo Lucchina, ingegnere e poi amministratore pubblico negli anni dopo la guerra, qui nel suo studio di via Donizetti aveva riunito il primo gruppo di antifascisti, già all’indomani della caduta di Mussolini il 26 luglio 1943, e da questo gruppo di antifascisti nacque il CLN il comitato di liberazione nazionale della città di Varese – ha ricordato Enzo Laforgia – Ora siamo all’80esimo anniversario del 25 aprile, questo era un luogo conosciuto ma un po’ dimenticato, e con questa targa abbiamo inserito un altro tassello, un’altra tappa in un percorso della memoria che ormai si pratica in città da parecchi anni, e che ci vuole ricordare il passaggio non semplice dalla guerra e dal fascismo verso la convivenza civile e democratica».

Quello dello svelamento della targa è stato solo il primo di una serie di eventi che si terranno nei prossimi giorni: «Abbiamo cercato nel programma di realizzare dei momenti in cui i luoghi dove spesso i cittadini passano distrattamente potessero essere individuati come momenti della storia della resistenza varesina – ha spiegato Rocco Cordì – Questo è il luogo dove è nato il Cln, ma noi abbiamo realizzato anche un’altra serie di percorsi, alcuni dei quali fruibili sabato mattina e domenica, e in occasione dell’ottobre di sangue abbiamo realizzato un libretto dove diamo spiegazione di tutti i luoghi e delle vie significativi della resistenza varesina».

GLI ALTRI EVENTI PER L’80ESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE A VARESE

Venerdì 25 aprile alle ore 9.30 in piazza San Vittore prenderà il via il corteo, che arriverà nel Salone di Palazzo Estense, dove alle 10.30 ci sarà la manifestazione conclusiva. Alle 12.30 il pranzo della Liberazione è al TuMiTurbi, Circolo Coopuf di via De Cristoforis.

In occasione del 25 aprile, inoltre, i Musei Civici varesini di Villa Mirabello e Castello di Masnago saranno aperti e visitabili gratuitamente.

Sabato 26 aprile alle ore 10.00 appuntamento con le Passeggiate Resistenti: la partenza è dal cortile d’onore di Palazzo Estense, con omaggio a Enrico Bonfanti primo Sindaco di Varese dopo la Liberazione.

Domenica 27 aprile alle ore 11.00, 15.00 e 17.00 con partenza da piazza Monte Grappa ci sarà Pugni e bicilette, lo spettacolo itinerante a cura di Karakorum Teatro.

Lunedì 28 aprile alle ore 9.00 ci sarà l’incontro del professore Enzo Laforgia con gli studenti della scuola media Anna Frank.

Promotori degli appuntamenti in città sono Anpi Varese e l’amministrazione comunale, con la collaborazione di Anppia, Associazione Centoventi e Cgil, Istituto “Calogero Marrone”, Associazione Varese può, Coopuf, Collettivo De Cristoforis, Filmstudio90.