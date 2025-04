Varese accoglie la delegazione cinese della provincia di Anhui: focus su turismo, economia e cultura

È stata accolta questa mattina, 14 aprile 2025, a Palazzo Estense la delegazione ufficiale della provincia cinese di Anhui, in visita in Italia per una serie di incontri istituzionali e di approfondimento sulle opportunità di collaborazione internazionale. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Davide Galimberti, che ha dato il benvenuto agli ospiti cinesi nella sede del Comune di Varese.

La visita rientra in un più ampio programma di scambio che punta a rafforzare i legami tra Italia e Cina, con particolare attenzione allo sviluppo turistico e allo scambio economico-culturale. Durante il soggiorno nel nostro Paese, la delegazione avrà modo di confrontarsi con realtà istituzionali e imprenditoriali, approfondendo progetti condivisi nei settori della cultura, della tecnologia e della ricerca.

La provincia di Anhui, situata nella Cina orientale, rappresenta uno dei principali fulcri strategici per lo sviluppo economico del Paese asiatico. La regione si distingue infatti per la forte crescita nei comparti dell’innovazione, della scienza applicata e delle industrie tecnologiche avanzate.