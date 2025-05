11 maggio 1999: 26 anni fa lo Scudetto della Stella dei Roosters Varese

In campo c’erano loro: Gianmarco Pozzecco e Andrea Meneghin, Cecco Vescovi e Veljko Mrsic, Sandrino De Pole e Gek Galanda, Daniel Santiago, Cristiano Zanus Fortes, Maurizio Giadini, Alessandro Bianchi, Mauro Calamia, Marco Van Velsen. In panchina quello che sarebbe diventato un totem del basket italiano come Carlo Recalcati.

Sono passati 26 (lunghi) anni da quella sera del 1999: era l’11 maggio e i Roosters Varese conquistavano lo scudetto della stella, battendo la Benetton Treviso di Zelimir Obradovic per 3-0 in finale.

Fu festa memorabile, per chi era in campo e per chi era sugli spalti a tifare per la squadra della propria città. Una festa attesa per tanti anni e che da tanti anni è attesa da un pubblico che, nel bene e nel male, non ha mai abbandonato i colori biancorossi, riempiendo Masnago ad ogni partita casalinga e seguendo la Pallacanestro Varese in tutti i palazzetti dello Stivale e in Europa.

Resta il ricordo indelebile di una notte indimenticabile, fatta di feste e bagni nella fontana di Piazza Monte Grappa, di bottiglie stappate nei locali del centro e di un gruppo di ragazzi che rimarrà per sempre nella storia sportiva della città.