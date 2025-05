A Milano Malpensa sono arrivati gli aerei “in pigiama” di Condor Airlines con il volo per Francoforte

A Milano Malpensa arriva Condor Airlines: la principale compagnia leisure tedesca, nota per la particolare livrea dei suoi aerei, e Sea Aeroporti di Milano annunciano l’avvio del nuovo collegamento diretto tra Malpensa e Francoforte sul Meno (FRA), operativo dal 1° maggio 2025 con due frequenze giornaliere, disponibili tutti i giorni della settimana.

Il nuovo volo rafforza il network europeo di Condor e amplia ulteriormente l’offerta internazionale in partenza dall’aeroporto milanese, offrendo ai passeggeri comode coincidenze verso le principali destinazioni intercontinentali servite dalla compagnia.

Gli orari sono pensati per garantire la massima flessibilità sia ai viaggiatori leisure che a quelli business. Le partenze da Milano Malpensa sono previste ogni giorno alle ore 9:00 (volo DE4356, arrivo a Francoforte alle 10:10) e alle 17:35 (volo DE4354, arrivo alle 18:45).

In direzione opposta, i voli da Francoforte decollano alle 6:50 (volo DE4355, arrivo a Milano Malpensa alle 8:00) e alle 15:05 (volo DE4357, arrivo alle 16:15). La durata del volo è di circa un’ora e 10 minuti.

I voli sono operati con i nuovi aeromobili Airbus A32Xneo, ideali per le rotte di corto e medio raggio, che offrono un alto livello di comfort in Business Class e maggiore spazio in Economy. Le connessioni long-haul da Francoforte vengono effettuate con i moderni Airbus A330neo, dotati di poltrone fully flat in Business Class, cabina Premium Economy dedicata e ampi spazi in Economy Class.

«Siamo entusiasti di inaugurare questo nuovo collegamento tra Milano e Francoforte, due città centrali nello scenario europeo», ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor Airlines. «L’Italia è un mercato strategico per noi e Malpensa rappresenta una porta d’accesso fondamentale per il Nord del Paese. Grazie al servizio bisettimanale, i passeggeri potranno facilmente connettersi alle nostre rotte intercontinentali più richieste, come New York, Toronto, Cancun, Mauritius, Bangkok, Zanzibar e Città del Capo.»

«Siamo lieti di accogliere Condor a Milano Malpensa con questo nuovo collegamento per Francoforte, uno dei principali hub europei» ha aggiunto Luigi Battuello, Chief Commercial Officer di SEA Aeroporti di Milano. «Il volo con due frequenze giornaliere arricchisce la nostra offerta verso la capitale finanziaria della Germania e consente ai passeggeri accesso privilegiato al network del vettore, confermando il ruolo centrale del nostro aeroporto per le compagnie aeree internazionali».

Il volo Condor su Francoforte è una delle novità della stagione summer a Malpensa, che comprende nuovi voli verso l’Europa, il Caucaso, la Cina. Trovate qui diversi articoli sulle nuove tratte.