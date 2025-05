Al Ciglione della Malpensa “C’era una volta il cross”

Domenica 18 maggio il circuito del Ciglione della Malpensa ospiterà una nuova edizione di “C’era una volta il cross”, appuntamento dedicato agli appassionati di motocross d’epoca. L’iniziativa, aperta a tutti i possessori di moto immatricolate fino al 1998, prevede una giornata di ritrovo e attività in pista all’insegna della condivisione e della memoria storica del motociclismo fuoristrada.

L’iscrizione alla pista ha un costo di 35 euro e comprende, oltre all’accesso, anche un pranzo con salamella e patatine e un piccolo gadget ricordo. Per gli accompagnatori è disponibile un pranzo al prezzo di 15 euro.

L’evento sarà arricchito da un mercatino di ricambi e moto vintage, pensato per i collezionisti e per chi è alla ricerca di pezzi originali o da restaurare. Una proposta che unisce la passione per le due ruote al recupero della memoria tecnica e sportiva.

L’ingresso per il pubblico è gratuito. Una buona occasione per trascorrere una giornata all’aperto, tra motori d’altri tempi e appassionati di tutte le età.