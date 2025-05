Al cimitero di Lozza sarà inaugurato il cippo dedicato ad Augusto Covalero

Lunedì 19 maggio alle ore 12, presso il cimitero di Lozza, sarà inaugurato un cippo in onore di Augusto Covalero, partigiano fucilato dalle truppe fasciste, in un evento che segna un’importante occasione di riflessione sulla lotta per la libertà.

Questa celebrazione, organizzata insieme al Comune di Castiglione Olona e ai gruppi ANPI e Alpini dei rispettivi comuni, intende rendere omaggio al sacrificio di Covalero e a tutti coloro che, con il loro coraggio, hanno contribuito alla liberazione dell’Italia. La cerimonia vedrà la partecipazione delle autorità locali e delle rappresentanze scolastiche di Lozza e Castiglione.