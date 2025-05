Anche una delegazione di Varese al Congresso Nazionale del Sindacato Autonomo Polizia

“La tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, quale presupposto per il progresso e la convivenza civile”: è stato questo il filo conduttore del X Congresso Nazionale del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia, che ha riunito a Roma i massimi rappresentanti istituzionali e sindacali del comparto sicurezza.

L’evento, condotto dal direttore del TG1 Gian Marco Chiocci, ha visto la partecipazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, del Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani, del Sottosegretario Nicola Molteni, dell’On. Giovanni Maiorano e di numerosi parlamentari, dirigenti e funzionari del Ministero dell’Interno.

Tra i temi trattati durante il congresso: le ricadute del nuovo Decreto Sicurezza, le trasformazioni in atto nella Polizia di Stato e le sfide che attendono uomini e donne in divisa, in un contesto sempre più complesso e in evoluzione.

A rappresentare la provincia di Varese, erano presenti i segretari Alessio Palumbo e Cristian Sternativo, quest’ultimo nominato membro dell’esecutivo e consigliere nazionale del SAP durante l’assise. Entrambi hanno colto l’occasione per confrontarsi direttamente con le autorità politiche presenti e ribadire la necessità di rispettare gli impegni presi nei mesi scorsi sul rafforzamento dei commissariati in provincia di Varese. Il progetto, che rientra in un piano nazionale di potenziamento delle strutture territoriali, dovrebbe concretizzarsi tra giugno e dicembre prossimi.

«Siamo sempre pronti a rappresentare le problematiche dei colleghi a tutti i livelli» hanno dichiarato i delegati varesini, riaffermando l’impegno costante del sindacato per la tutela e il riconoscimento del lavoro svolto ogni giorno dagli operatori della sicurezza.