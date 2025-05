“Angera si mette in gioco contro la ludopatia:” voto unanime in consiglio comunale

Angera prende posizione contro il gioco d’azzardo patologico (GAP). Durante il consiglio comunale del 30 aprile, è stata infatti approvata all’unanimità una mozione proposta dal gruppo di maggioranza Allea per contrastare il fenomeno della ludopatia.

La decisione nasce da dati resi noti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: nel 2023, in provincia di Varese, sono stati spesi 318 milioni di euro in azzardo, di cui oltre 11 milioni e 300mila nella città della Rocca Borromea. Particolarmente critico il dato sul gioco telematico, che rappresenta più della metà della spesa complessiva.

Lo scorso febbraio VareseNews ha pubblicato un articolo che analizza la situazione del Varesotto, calcolando la spesa media di ciascun Comune. La provincia di Varese ha una media di denaro giocato in azzardo di 2.188 euro a persona (neonati compresi): ad Angera la cifra media calcolata è di 2024€, numero di poco inferiore a quelli di Cassano Magnago, 2053, Busto Arsizio, 2200, e Varese 2204).

L’iniziativa ha ottenuto il sostegno delle opposizioni e l’intera aula durante la seduta ha votato compatta, dando un segnale chiaro contro un problema che mina la salute pubblica, il benessere sociale e la stabilità delle famiglie. Il capogruppo di maggioranza Pier Mario Forni ha spiegato i contenuti della mozione: «Il Comune di Angera si è impegnato ad adottare un regolamento per limitare l’installazione di nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo nei locali pubblici. Inoltre promuoverà il monitoraggio dei programmi preventivi di ATS e ASST e realizzerà campagne di sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo, in accordo con scuole, associazioni e altri enti».

Anche la sindaca Marcella Androni è intervenuta nel dibattito: “Da tempo denunciamo il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, già quando in minoranza proponemmo un’azione analoga che restò inascoltata. Nel mese di maggio realizzeremo il primo incontro pubblico,

coinvolgendo altre amministrazioni pubbliche sensibili alla tematica. Nessuno deve ritenersi indenne dai rischi: il mio invito ai cittadini è: partecipate, informatevi, tutelate voi e le vostre famiglie».