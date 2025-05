Arriva una nuova zona 30 all’ora a Varese: è intorno alle Stazioni

Il Comune di Varese ha istituito una nuova zona a velocità limitata a 30 km/h ed è nell’area del Comparto Stazioni. Il provvedimento, firmato dal Comandante della Polizia Locale Claudio Vegetti, è un altro tassello al progetto di rinnovo dell’assetto viabilistico legato alle stazioni ferroviarie e autostazioni cittadine.

L’ordinanza “risponde all’esigenza di creare uno spazio urbano più sicuro, soprattutto per pedoni, ciclisti e utenti fragili, grazie all’adozione di un limite di velocità compatibile con la presenza costante di traffico pedonale e ciclabile”. L’area, infatti, registra un intenso movimento quotidiano dovuto alla presenza della nuova autostazione urbana ed extraurbana realizzata nell’ambito del piano Stazioni, delle stazioni ferroviarie delle Nord e dello Stato, della scuola primaria Garibaldi e di numerosi esercizi commerciali e servizi pubblici, come la sede delle Poste Italiane e l’ufficio del Giudice di Pace.

LE VIE INTERESSATE DAL PROVVEDIMENTO

Il limite dei 30 km orari interesserà viale Milano (In tutta la sua lunghezza, cioè nel tratto compreso tra piazza Madonnina e via Medaglie d’Oro), via Casula (da Largo Comolli a viale Milano, di fronte alla stazione Nord), via Maspero (Nel solo tratto da Piazzale Kennedy a viale Milano), l’intera lunghezza di via Cavour, via Rainoldi e via Luini, oltre al tratto di via Como compreso tra l’intersezione con via Cavour e quella con viale Milano.

L’introduzione della nuova disciplina è coerente con il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), approvato con delibera comunale nel 2021, ed è stata preceduta da un’ordinanza che ha già adeguato la funzionalità dei semafori e gli attraversamenti pedonali dell’area.

Il provvedimento entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica verticale che verrà messa in opera dall’Area Lavori Pubblici.