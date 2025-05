Assemblea volontari della Croce Rossa di Luino e Valli: bilancio e progetti al centro della serata

Si è svolta venerdì 9 maggio 2025, presso la sede di Scambio Srl a Porto Valtravaglia, l’annuale Assemblea dei Soci della Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e Valli.

L’incontro ha visto la presenza di numerose autorità del territorio, tra cui: il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Giacomo Cosentino, il Presidente della Commissione Sanità della Regionale Lombardia Emanuele Monti, il Consigliere Regionale Romana Dell’Erba, il Consigliere della Provincia di Varese Franco Compagnoni, il Vice Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano Marco Fazio, l’Assessore della Comunità Montana del Piambello Omar Algisi, il Presidente del Piano di Zona Pinuccia Mandelli, il Sindaco di Luino Enrico Bianchi, di Porto Valtravaglia Ermes Colombaroli, di Cremenaga Domenico Rigazzi, di Brezzo di Bedero Daniele Boldrini e l’assessore di Lavena Ponte Tresa Pasqualino D’Agostino. L’incontro ha rappresentato un momento significativo per fare il punto sulle attività svolte, approvare il bilancio e condividere i progetti futuri del Comitato.

Ad aprire la serata è stato un momento particolarmente sentito: il collegamento in diretta con il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, che ha voluto salutare personalmente i presenti. Durante il suo intervento, ha espresso parole di stima e gratitudine per l’impegno dei volontari e per il valore della realtà territoriale di Luino e Valli. Un passaggio particolarmente emozionante è stato l’annuncio ufficiale che la Presidenza Nazionale conferirà un’onorificenza al merito all’ex Presidente della CRI di Luino, Pierfrancesco Buchi quale riconoscimento per l’impegno profuso in oltre 17 anni alla guida dei volontari luinesi.

Nel vivo dell’assemblea, il Presidente Luca Gentilini ha guidato i lavori che hanno visto, tra i vari punti all’ordine del giorno, l’approvazione del verbale della seduta precedente e del bilancio consuntivo 2024. Grazie al contributo della dott.ssa Cristina Buzzetti, commercialista, e del revisore legale dott. Vittorio Feresin, è stata illustrata in maniera chiara la situazione economica dell’ente. Si è evidenziato come l’incremento delle attività – tra cui servizi secondari, sportivi e corsi – abbia contribuito a mitigare gli effetti del disavanzo presente nel consuntivo 2024.

Grande attenzione è stata data anche alla presentazione delle nuove convenzioni stipulate e dei progetti finanziati per il 2025. Tra questi: la prosecuzione della convenzione con AREU e l’avvio di nuove collaborazioni con ASST, Comuni, Fondazioni ed Enti locali, il progetto “Pacchi di Bontà” sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, l’acquisto di un nuovo automezzo grazie a un bando vinto con Banca d’Italia e Comune di Luino, il finanziamento di 23.000 euro del fondo CRI per lo sviluppo comitati, utile per estinguere un prestito pregresso, i progetti formativi rivolti a Comuni e aziende per la creazione di “Comuni Cardioprotetti” ed il progetto sociale “Un ponte verso l’inclusione” in collaborazione con ASST Sette Laghi, dedicato al contrasto delle solitudini involontarie.

In chiusura, il delegato alla valorizzazione del volontariato Fabio Tortosa con la sua collaboratrice Morena Seminati hanno illustrato i momenti associativi in programma, tra cui la partecipazione alla fiaccolata di Solferino il 21 giugno e la visita al Museo della Croce Rossa di Ginevra in settembre, occasioni simboliche e formative per rafforzare il senso di appartenenza e la memoria storica del Movimento.

“L’assemblea si è conclusa con entusiasmo e partecipazione, confermando ancora una volta la vitalità e il valore sociale della Croce Rossa di Luino e Valli, punto di riferimento per tutta la comunità locale” commenta soddisfatto il Presidente Luca Gentilini.