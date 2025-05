Astuti e Orsenigo (Pd): “Sulla tassa sanitaria ai frontalieri maggioranza spaccata”

“La giunta lombarda è in confusione e la maggioranza è spaccata. È quanto è emerso chiaramente dall’audizione di oggi in Commissione speciale sui Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera, convocata per discutere dell’ingiusta tassa sanitaria imposta ai lavoratori frontalieri”. Lo dichiarano i consiglieri regionali del Partito Democratico Samuele Astuti e Angelo Orsenigo.

“Non si è presentato l’assessore al Welfare, come avevamo richiesto, ma il direttore generale che tuttavia non è stato in grado di rispondere alle numerose domande poste. Si è limitato a richiamare l’assenza dei decreti attuativi da parte del governo centrale – spiegano i consiglieri dem – ma la giunta regionale, come già accaduto in altre regioni, avrebbe tutto il diritto e la responsabilità di esprimersi e intervenire nel merito”.

“La valorizzazione del personale sanitario, inoltre, non riguarda certo solo le zone di confine – sottolineano i dem – su cui peraltro abbiamo anche presentato un progetto di legge in commissione Sanità, ma riguarda tutto il sistema lombardo e questa giunta, invece di continuare a mettere le mani nelle tasche dei frontalieri, dovrebbe essere in grado di trovare le risorse affrontando gli sprechi del sistema attuale. Non è giusto che siano i frontalieri a dover pagare per le inefficienze e i numerosi errori commessi da questo governo regionale”.