Baulé Gallarate 2025: il centro estivo circo per bambini e ragazzi, tra acrobazie, magia e creatività

Dal 16 giugno presso la Scuola Primaria Manzoni in via Madonna in campagna 5 a Gallarate, al via la nuova edizione del centro estivo a tema circo

BAULE’

organizzato dalla Scuola di Circo SbocciArte.

Il progetto

Baulé propone un’esperienza educativa e divertente immersa nel mondo magico del circo.

Durante le settimane di attività, i partecipanti potranno cimentarsi in diverse discipline artistiche e sportive, scoprendo le proprie potenzialità e imparando nuove abilità in un ambiente accogliente e inclusivo:

Giocoleria

Acrobatica a terra e aerea

Teatro

Equilibrismo

Musica, artigianato, danza

Magia, bolle di sapone, attività creative

Ogni settimana saranno previsti spettacoli e ospiti speciali, rendendo ogni giornata unica e coinvolgente.

Orari e costi

Tempo pieno (8:00 – 18:00): 130 euro a settimana

Mattina (8:00 – 12:30): 100 euro a settimana

Pomeriggio (14:00 – 18:00): 100 euro a settimana

È prevista una quota di iscrizione di 25 euro per chi non frequenta già la scuola di circo (una tantum).

Informazioni utili

Servizio mensa disponibile al costo di 40 euro a settimana (prenotazione entro il giovedì precedente)

5% di sconto per fratelli.

Gadget acquistabili direttamente al centro (magliette, borracce, cappellini).

Possibili gite opzionali durante la settimana .

. È obbligatorio presentare un certificato medico sportivo valido.

Per ulteriori informazioni, iscrizioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.sbocc.it o contattare il numero 347 2785195.