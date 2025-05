Bocce, decollata la Coppa Varese a squadre

C’era molta attesa per la neonata Coppa Varese a squadre, concepita con il criterio a inseguimento, attraverso confronti in gironi all’italiana con incontri di andata e ritorno, fino al raggiungimento del fatidico ventiquattresimo punto che avrebbe donato il successo. Quindi pareggio impossibile, in caso di parità in classifica prevarrebbe chi ha conseguito più punti durante il percorso.

Altra importante innovazione la suddivisione in gironi geografici: per esemplificare si è cercato di favorire le vicinanze fra le varie Società creando tre gironi, rispettivamente nord, centro e sud. Tutto naturalmente è relativo, poiché comunque la competizione è riservata alle Società della Provincia di Varese.

Un dettaglio rilevante è determinato dall’accordo diretto fra i contendenti per la scelta del giorno più opportuno per il confronto: ciò semplifica la calendarizzazione non soggetta ad alcun vincolo se non la disponibilità reciproca.

I tre gironi sono pervenuti alla seconda giornata e stranamente in ognuno dei tre primeggia una sola compagine a punteggio pieno, quasi a voler indicare da subito una scala di valori nella selezione di chi prevarrà negli aggruppamenti.

Nel girone nord la Crevese, facendo assegnamento sulla conclamata difficoltà dei suoi terreni di gioco, confidava di poter superare la Cuviese, che aveva prevalso nella prima giornata sulla Bederese. L’individuale, però, sembra smentire le previsioni: l’idolo locale Claudio Colli, dopo una parziale fiammata che gli consentiva di ricuperare fino al tre pari, si spegne dando l’impressione di essere lui il neofita che si cimenta per la prima volta sul campo amico.

Soccombe per 8-3, lasciando il testimone alla coppia Bocciolone/Parietti che riesce a fare peggio, crolla per 8-0 passando alle due terne il punteggio spietato a favore della Cuviese di 16-3.

Sembrava la tipica catastrofe, invece i rossi Alderighi/Branchini/Finali iniziano a rosicchiare con calma lo svantaggio, tanto da far temere il raggiungimento o addirittura il sorpasso. L’evento non si realizza, la partita si conclude con il punteggio di 24-18 per Cuvio, tuttavia i locali possono annoverare un lusinghiero risultato personale costituito dal successo per 15-8.

Negli altri due gironi i netti successi di Renese e Bottinelli Vergiatese permettono alle due compagini di guidare a punteggio pieno, senza soverchie illusioni, però, dato che si è agli albori della manifestazione. Intanto in concomitanza con la sosta programmata, a Possaccio si è disputato il ricupero dell’undicesima giornata fra i locali e i catanzaresi della A&D Arredamenti.

I piemontesi godevano di un’invidiabile posizione in classifica, potendo contare sul consistente vantaggio di sette punti sulla seconda; era chiaro che una vittoria avrebbe sancito matematicamente il primato del girone e quindi la promozione in serie A, dopo solo un anno di purgatorio in A2.

Appariva subito evidente che Giuseppe D’Alterio, deputato a disputare l’individuale, era in giornata strepitosa per nulla propenso a concedere opportunità all’avversario, indossava la sua armatura, sfoderava l’invincibile Durlindana di Orlando, forse avendola tratta dalla roccia di Rocamadour, e annientava lo sventurato Domenico Giannotta, al quale lasciava la miseria di un punto in due incontri.

La terna di Andreani/Mazzolini/Signorini, pur trovando il modo di lasciare sei punti in una sola tornata agli avversari, perdendo così il set, si rifaceva con l’ingresso di Turuani, portando il punteggio sul 3-1.

Le coppie ultimavano l’opera, si aggiudicavano i primi due set, facevano esplodere di giubilo il solito, competente e numerosissimo pubblico, ed entravano trionfalmente, sulle note immaginifiche della Marcia Trionfale dell’Aida di Giuseppe Verdi, nel novero delle promosse in serie A con tre giornate d’anticipo.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

10/11 maggio – Campionato italiano Serie A – 14/15a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 33 – Montegrillo 26 – Vigasio 24 – Kennedy 23 – Flaminio 21 – Mosciano 20 – Brescia, Giorgione3Villese 19 – Boville 15 – Cofer Marche 13.

Riprende il 24 maggio

17 maggio – Campionato italiano Serie A2 – ricupero 11a giornata

Possaccio (VCO)- A&D Arredamenti (CZ) 6-2 (47-58)

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio (VCO) 35 – Mister Energy (SA) 25 – Fontespina (MC), Fossombrone (PU) 23 – A&D Arredamenti (CZ) 20 – Roseto (TE) 19 – Città di Nola (NA) 18.

POSSACCIO promossa in Serie A

19 maggio – Casciago – regionale serale individuale ABCD

19 maggio – Monte Nudo Brenta – regionale serale coppia BCD

23 maggio – Bederese – finale regionale serale individuale ABCD