Cade un cancello in via Bainsizza: intervengono i Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di giovedì 15 maggio, i Vigili del Fuoco di Varese sono intervenuti in via Bainsizza a seguito del crollo di un cancello all’ingresso di una palazzina. L’incidente si è verificato durante lavori di scavo preliminari alla riparazione della rete fognaria. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Il cedimento ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area sottostante, particolarmente delicata in quanto attraversata da numerosi sottoservizi, tra cui condutture del gas e linee elettriche.