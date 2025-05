Cento km a piedi per andare all’adunata degli Alpini a Biella. Il gruppo di Brinzio pronto all’impresa

Un cammino lungo quattro giorni, cento chilometri e tanti momenti di raccoglimento e condivisione. Il Gruppo Alpini di Brinzio si prepara a partire a piedi per raggiungere Biella, sede della 96ª Adunata Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, in programma dal 9 all’11 maggio 2025.

La partenza è fissata per martedì 6 maggio dalla sede del gruppo alpino di Brinzio. Dopo l’alzabandiera, le Penne Nere inizieranno una marcia che le condurrà fino al capoluogo biellese, attraversando sentieri, piste ciclopedonali e tratti di strada asfaltata. Il percorso è stato suddiviso in quattro tappe, calibrate per affrontare il tragitto in sicurezza e con spirito di squadra. L’arrivo è previsto per venerdì 9 maggio, in tempo per unirsi agli eventi dell’adunata.

Durante il tragitto, i partecipanti si fermeranno in diversi comuni per rendere omaggio ai Monumenti ai Caduti, osservando un minuto di raccoglimento in memoria di chi ha sacrificato la propria vita per l’Italia. Un gesto semplice ma profondamente sentito, che conferma ancora una volta lo spirito degli alpini: memoria, comunità e servizio.

Gli Alpini di Brinzio non sono nuovi a sfide di questo tipo. Sempre attivi nel volontariato, nella protezione civile e nell’antincendio boschivo, portano avanti con entusiasmo ogni iniziativa che rafforzi lo spirito di corpo e il legame con il territorio. Questa marcia, originale e anche eco-sostenibile, rappresenta un’ulteriore occasione per stare insieme, condividere valori e fatiche, e testimoniare ancora una volta la vitalità del gruppo.

Il Gruppo di Brinzio ha voluto ringraziare pubblicamente chi ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa:

la Sezione ANA di Varese, i gruppi ANA di Angera (Sezione di Varese), Romagnano Sesia (Sezione Valsesiana), Lessona (Sezione di Biella), e la Comunità Il Sorriso di Cuasso al Monte.

L’appuntamento ora è a Biella, per l’Adunata del 9, 10 e 11 maggio: un evento che, come ogni anno, unirà migliaia di alpini e cittadini nel segno della fratellanza e della memoria.