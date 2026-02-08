I voti del Varese: Bugli salva risultato, Cogliati ci prova anche troppo
Esordio positivo dal primo minuto per il 2008 Fabris, Palesi gira spesso a vuoto, il digiuno di Barzotti inizia a preoccupare
BIELLESE – VARESE 0-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 7: Nel primo tempo tituba su un pallone lungo e la squadra lo sprona. Nella ripresa prima respinge di pugni su Beltrame, poi cala una super parata su Facchetti blindando la sua porta
AGNELLI 6: Gara ordinata, difende e spinge. Nella ripresa uno scontro con Finizio lo obbliga al turbante per chiudere un taglio ma chiude comunque la gara senza grandi sussulti
DE PONTI 6,5: Parte da centrale di difesa, si prende un cartellino “generoso” da parte dell’arbitro ma nonostante questo non vacilla mai
BRUZZONE 6,5: Chiude e disinnesca i tentativi della Biellese con il posizionamento e le letture difensive
BERBENNI 6,5: Spinge bene, entra anche in area in un paio di occasioni, ma non trova il guizzo giusto. Partita in ogni caso molto positiva anche perché in fase difensiva non concede nulla
FABRIS 6,5: Esordio dal primo minuto tra i grandi in un contesto tutt’altro che semplice. Prestazione di personalità e si fa notare anche per un paio di giocate niente male
TENTONI 6,5: Sempre nel vivo del gioco, fa girare bene palla ma è anche molto bravo in mediana a spezzare il gioco avversario
PALESI 5,5: Gira a lungo senza grandi risultati. Dà equilibrio ma non riesce sempre a essere nel vivo del gioco
Bertoni 6: Dentro nel finale per non rischiare beffe, fa il suo
GUERINI 6: Diverse accelerazioni interessanti e un paio di iniziative degne di nota ma gli manca lo spunto realizzativo. Si lancia sul pallone vagante in area e viene travolto dal portiere ma per l’arbitro non c’è fallo
Malinverno 6,5: Dentro con il cuore. Lotta dal primo secondo con il coltello tra i denti e si prende un’ammonizione per “placcaggio” che evita guai in contropiede
BARZOTTI 5,5: Ha contro una difesa davvero molto fisica che gli concede pochissimo, tanto è vero che si abbassa spesso per ricevere palla. Qualche guizzo ma senza grande convinzione. Il gol manca da un po’, speriamo lo ritrovi presto
COGLIATI 6,5: Fa quasi tutto lui. È dentro in ogni azione d’attacco del Varese con tiri, accelerazioni e sfondamenti in fascia. Nella ripresa però gestisce due ripartenze con un troppo egoismo, prima calciando fuori, poi venendo murato da Graziano con compagni pronti a raccogliere un suo assist. Peccato
