I voti del Varese: Bugli salva risultato, Cogliati ci prova anche troppo

BIELLESE – VARESE 0-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI



BUGLI 7: Nel primo tempo tituba su un pallone lungo e la squadra lo sprona. Nella ripresa prima respinge di pugni su Beltrame, poi cala una super parata su Facchetti blindando la sua porta

AGNELLI 6: Gara ordinata, difende e spinge. Nella ripresa uno scontro con Finizio lo obbliga al turbante per chiudere un taglio ma chiude comunque la gara senza grandi sussulti

DE PONTI 6,5: Parte da centrale di difesa, si prende un cartellino “generoso” da parte dell’arbitro ma nonostante questo non vacilla mai

BRUZZONE 6,5: Chiude e disinnesca i tentativi della Biellese con il posizionamento e le letture difensive

BERBENNI 6,5: Spinge bene, entra anche in area in un paio di occasioni, ma non trova il guizzo giusto. Partita in ogni caso molto positiva anche perché in fase difensiva non concede nulla

FABRIS 6,5: Esordio dal primo minuto tra i grandi in un contesto tutt’altro che semplice. Prestazione di personalità e si fa notare anche per un paio di giocate niente male

TENTONI 6,5: Sempre nel vivo del gioco, fa girare bene palla ma è anche molto bravo in mediana a spezzare il gioco avversario

PALESI 5,5: Gira a lungo senza grandi risultati. Dà equilibrio ma non riesce sempre a essere nel vivo del gioco

Bertoni 6: Dentro nel finale per non rischiare beffe, fa il suo

GUERINI 6: Diverse accelerazioni interessanti e un paio di iniziative degne di nota ma gli manca lo spunto realizzativo. Si lancia sul pallone vagante in area e viene travolto dal portiere ma per l’arbitro non c’è fallo

Malinverno 6,5: Dentro con il cuore. Lotta dal primo secondo con il coltello tra i denti e si prende un’ammonizione per “placcaggio” che evita guai in contropiede

BARZOTTI 5,5: Ha contro una difesa davvero molto fisica che gli concede pochissimo, tanto è vero che si abbassa spesso per ricevere palla. Qualche guizzo ma senza grande convinzione. Il gol manca da un po’, speriamo lo ritrovi presto

COGLIATI 6,5: Fa quasi tutto lui. È dentro in ogni azione d’attacco del Varese con tiri, accelerazioni e sfondamenti in fascia. Nella ripresa però gestisce due ripartenze con un troppo egoismo, prima calciando fuori, poi venendo murato da Graziano con compagni pronti a raccogliere un suo assist. Peccato

