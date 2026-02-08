Diverse emozioni, nessun gol: 0-0 tra Biellese e Varese

Bella atmosfera sugli spalti, una gara dai buoni valori alla quale è mancato solo il gol. Termina così 0-0 la sfida tra Biellese e Varese allo stadio “Pozzo – La Marmora”. Non è arrivato, dalle due parti, il colpo che avrebbe fatto guadagnare i tre punti, e alla fine il pareggio è sembrato il risultato più giusto perché le due formazioni hanno avuto le rispettive occasioni. Nella ripresa sono arrivate le occasioni per sbloccare la gara, ma da una parte è stato molto bravo Bugli a parare il difficile tiro di Facchetti dal cuore dell’area, dall’altra invece l’arbitro non ha giudicato da rigore l’uscita di Vergna su Guerini.

Per il Varese questa volta non è un’occasione sprecata, ma un punto guadagnato. Non perché la Biellese ha fatto qualcosa di più, ma perché il testa a testa alla fine è stato talmente equilibrato che nessuna delle due contendenti avrebbe “meritato” la sconfitta. La squadra di mister Ciceri si mette così in tasca un punto importante per restare nelle zone alte della classifica e si prepara alla prossima, complicatissima, sfida di campionato che vedrà arrivare al “Franco Ossola” il Ligorna. La squadra genovese, sconfitta oggi 2-0 a Imperia, ha perso il primo posto ai danni del Vado (5-0 al Saluzzo) e vorrà rifarsi per tornare in testa. Nella testa dei biancorossi però devono essere vivi in testa i ricordi del 4-0 dell’andata, peggior risultato del campionato.

FISCHIO D’INIZIO

Sfida d’alta classifica allo stadio “Pozzo – La Marmora” di Biella dove i padroni di casa, che celebrano le 100 panchine in bianconero di mister Luca Prina, sperano in un successo che porterebbe anche al sorpasso in graduatoria. Il Varese, dopo il 3-0 rifilato al Club Milano, si presenta a Biella con l’obiettivo di vendicare la sconfitta dell’andata. Mister Andrea Ciceri schiera il classico 4-3-3 lanciando a centrocampo dal primo minuto il classe 2008 Edoardo Fabris; in attacco tridente con Guerini, Barzotti e Cogliati. Per i bianconeri padroni di casa invece lo schema iniziale è 3-4-1-2 con Madiq alle spalle degli attaccanti Naamad, capocannoniere del girone, e Beltrame, che oggi festeggia i 33 anni. Clima da categoria superiore, con tanta passione da parte del pubblico di casa e un ottimo seguito di sostenitori da Varese, diverse centinaia arrivati con pullman e mezzi propri. Per l’occasione spicca l’iniziativa della società di casa a supporto della giornata contro il bullismo.

PRIMO TEMPO

Primi minuti intensi ma senza grandi emozioni. Il Varese tiene maggiormente il possesso palla ma non riesce a concludere e così, anche dopo due corner, Vegna viene impegnato al 18′ ma sul retropassaggio corto di Pavan sul quale si stava avventando Guerini. Sul ribaltamento di fronte ci prova Beltrame per i bianconeri ma Bugli para senza grandi affanni. La gara vive di fiammate e alla mezz’ora è Cogliati il più ispirato: prima calcia di poco fuori con il mancino, poi mette per due volte degli interessanti assist in area, ma prima non ci sono compagni, poi Tentoni è chiuso da Facchetti. Al 40′ è ancora Cogliati a sfruttare la fascia mancina per entrare in area e mettere in mezzo un pallone basso che Vergna prima prende, poi si lascia scappare rischiando la papera, ma sul quale recupera nei pressi della linea di porta. L’ultimo tentativo del primo tempo è il destro da fuori di Beltrame parato comodamente da Bugli, poi le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, la ripresa inizia con il destro da fuori di Capellupo che esce di un metro. Poi uno scontro faccia contro faccia tra Agnelli e Finizio ferma il gioco e per qualche minuto le due squadre di affrontano 10 contro 10. Quando la gara riparte è la Biellese a spingere, ma al 16′ Cogliati in ripartenza calcia di poco fuori. Al 21′ Prina alza il baricentro inserendo l’attaccante Sekka per il difensore Pavan, Ciceri risponde con Bertoni per Palesi e alzando De Ponti in mediana. La Biellese è la prima ad affacciarsi in avanti dopo i cambi ed è Sekka a servire Beltrame, tiro al volo dal limite e parata con i pugni di Bugli. Due minuti dopo una scivolata di Brancato permette a Cogliati di ripartire ma in area è Graziano a chiudere l’attaccante biancorosso. La squadra di casa però sale di colpi e prima su angolo va a centimetri dalla traversa con l’incornata di Graziano, poi è una parata salva-risultato quella di Bugli sul destro di Facchetti dal cuore dell’area diretta all’angolino. Un minuto dopo è il Varese a chiedere il rigore per un’uscita avventata di Vergna, che entra in contatto con Guerini; l’arbitro però non vede irregolarità e lascia correre tra le proteste biancorosse. È una delle ultime emozioni della gara, visto che nel finale le due squadre stanno più attente a non subire gol rispetto a cercare il colpo da tre punti. Dopo i 4′ di recupero si chiude così senza reti una gara dalle buone emozioni ma senza gol.

TABELLINO

BIELLESE – VARESE 0-0 (0-0)

BIELLESE (3-4-1-2): Vegna; Brancato, Graziano, Pavan (21′ st Sekka); Facchetti (34′ st Tomasino), Capellupo, Di Cesare (45′ st Gila), Finizio (28′ st De Mori); Madiq; Beltrame, Naamad. A disposizione: Ghisleri, Zago, Marra, Artiglia, Velcani, Tomasino. All.: Prina

VARESE (4-3-3): Bugli; Agnelli, De Ponti, Bruzzone, Berbenni; Palesi (22′ st Bertoni), Tentoni, Fabris; Guerini (38′ st Malinverno), Barzotti, Cogliati. A disposizione: Taina, Costante, Sassudelli, Marangon, Bianchi, Qeros, Fitto. All.: Ciceri.

Arbitro: Senes di Cagliari (Nurra e Piras).

Corner: 3-4. Ammoniti: Brancato, Pavan per la Biellese; Guerini, De Ponti, Fabris, Malinverno per il Varese. Recupero: 1’ + 4’.

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni.

SERIE D GIRONE A – XXIII GIORNATA

Biellese – Varese 0-0; Cairese – NovaRomentin 0-0; Chisola – Asti 2-1; Club Milano – Sestri Levante 0-1; Gozzano – Derthona 2-2; Lavagnese – Sanremese 1-2; Ligorna – Imperia 0-2; Vado – Saluzzo 5-0; Valenzana – Celle Varazze 2-2.

CLASSIFICA: Vado 54; Ligorna 53; Sestri Levante 45; Chisola 40; Varese 39; Biellese 37; Saluzzo 32; Imperia 30; Valenzana 29; Derthona 28; Sanremese 27; Celle Varazze, Cairese 25; Club Milano 23; Gozzano, Lavagnese 22; Asti 19; NovaRomentin (-1) 14.

