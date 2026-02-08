Ciceri: “Un pareggio dal sapore robusto contro una squadra forte”

BIELLESE – VARESE 0-0 | LA SALA STAMPA



ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Questo è un pareggio che ha un sapore diverso rispetto a Cairo Montenotte, molto robusto, perché ottenuto contro una squadra in salute e in un contesto da categoria superiore. È stata una partita dai mille risvolti, emotivi e tattici, che ci teniamo stretta dopo una prestazione gagliarda in cui nessuno si è risparmiato. Forse sarebbe stato più giusto un 1-1 o un 2-2 per onorare la splendida cornice di pubblico, ma le difese hanno avuto la meglio; sapevamo che loro concedono pochissimo e noi siamo stati bravi a dimostrarci altrettanto solidi. C’è qualche rammarico per un presunto rigore su Guerini e per non aver capitalizzato meglio alcune ripartenze a campo aperto nel secondo tempo, proprio quando la loro pressione ci lasciava più spazio. Inizialmente la posizione del nostro play li ha sorpresi dandoci stabilità, poi nella ripresa loro hanno trovato le contromisure e ci hanno costretto ad abbassarci, ma nel complesso il risultato ci soddisfa.

CICERI 2: Per quanto riguarda Fabris, non voglio eccedere con i complimenti che sicuramente riceverà, ma è un ragazzo pulito, serio e con ottime capacità che si impegna al massimo in ogni allenamento. Oggi ha avuto un battesimo del fuoco importante e ha risposto con una prova di grande personalità, tanto che non ho mai pensato di sostituirlo perché non ha mostrato alcun segno di cedimento. È bellissimo vedere giovani che arrivano dal proprio settore giovanile, come accaduto oggi da entrambe le parti, approcciarsi così bene a queste sfide. Ora per lui, come per tutti i ragazzi della sua età, la difficoltà più grande sarà la conferma: dovrà essere bravo a lavorare quotidianamente per replicare le ottime sensazioni che ha lasciato in questo esordio dal primo minuto.



GABRIEL BUGLI (giocatore Varese): È stata una partita molto complicata e combattuta, vissuta in un’atmosfera bellissima, che ci ha visto dominare a tratti nel secondo tempo. Loro hanno avuto un paio di occasioni importanti e, sulla seconda in particolare, sono riuscito a intervenire su un tiro ravvicinato nonostante la visuale coperta. Per questa parata devo ringraziare il mio preparatore, Claudio: abbiamo lavorato bene in settimana e ci siamo fatti trovare pronti. Affronteremo la prossima sfida contro il Ligorna con la massima concentrazione, proprio come abbiamo fatto finora. All’andata è stata forse l’unica gara davvero sbagliata, ma sono sicuro che, allenandoci al massimo, riusciremo a dare tutto come abbiamo dimostrato oggi. Per quanto mi riguarda, vengo da un periodo complicato, segnato da qualche errore e un po’ di sfortuna, ma sono convinto che quei momenti di difficoltà siano serviti per la mia crescita mentale. Quando fai parte di un gruppo portieri così unito, riesci sempre ad allenarti forte nonostante quello che succede in campo, e questo è l’unico modo per uscirne a testa alta. Le prestazioni come quella di oggi sono fondamentali per dimenticare i passaggi a vuoto e continuare a migliorare, consapevoli che il lavoro quotidiano ripaga sempre.

LUCA PRINA (Allenatore Biellese): Direi che questa è stata una partita vera, nobilitata dal grande valore dell’avversario. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà dal punto di vista tattico: abbiamo faticato a mantenere le distanze sulle uscite e, non avendo una punta di struttura, non siamo riusciti a ‘giocare sporco’ quando il momento lo richiedeva. Nella ripresa abbiamo preso le misure e la gara è cambiata; abbiamo avuto due occasioni importanti con Beltreame e Facchetti che avrebbero potuto sbloccare il risultato, ma credo che lo 0-0 sia il finale più giusto. Per noi queste sfide sono fondamentali: siamo una buonissima squadra ma restiamo dei neofiti della categoria, quindi questi confronti sono passaggi necessari per capire come crescere ulteriormente. Anche la cornice di pubblico è stata splendida e ringrazio i tifosi; la gente si sta riavvicinando perché stiamo facendo un buon lavoro, e il valore dell’avversario ha dato quello step in più. Spesso si pensa che un pareggio a reti bianche sia sinonimo di noia, invece oggi le due squadre hanno onorato lo stadio con uno 0-0 di alto livello, dimostrando entrambe di meritare la posizione che occupano in classifica.

