Dal 141 Tour a Svaresando: cambiano i tempi, non il gusto di raccontare il Varesotto

C’era una volta il 141 Tour, oggi c’è Svaresando. Era il 2013 quando per la prima volta noi di VareseNews ci siamo messi in cammino con un’idea un po’ folle: visitare tutti i 141 comuni della provincia di Varese. Zaino in spalla, smartphone in mano e tanta voglia di scoprire. Non era facile, anzi. Ogni giorno, dal lunedì al sabato, i nostri giornalisti giravano il territorio incontrando persone, amministratori, volontari e curiosando tra luoghi storici, aziende, cimiteri e angoli nascosti. Tutto in diretta, tutto vero. (nella foto, a destra il collega Damiano Franzetti davanti al cartello stradale che apriva le tappe del tour, a sinistra Valerio Fazio e il suo “caratteristico” Svaresando)

Grazie a una piattaforma interattiva, i lettori potevano seguirci passo dopo passo — letteralmente — commentare e darci suggerimenti. È stato faticoso, sì, ma anche bellissimo. Un ritorno al giornalismo di una volta, fatto di scarpe consumate, chiacchiere e sguardi curiosi.

Dieci anni sono passati dall’ultima edizione del 141 Tour, nel 2015 appunto, che aveva avuto anche una versione speciale per Expo. E nel frattempo il mondo è cambiato. Il web, i social, la comunicazione: tutto corre veloce. Ma i ricordi di quei mesi sono rimasti vivi e hanno lasciato un patrimonio fatto di centinaia di articoli, migliaia di foto e video pubblicati sul nostro giornale e sui social: Facebook, Instagram, YouTube. (qui le due edizioni del 141 tour e quella del 141 Expo)

Oggi, il testimone passa a chi sa parlare la lingua di questi tempi. E così arriva Svaresando, il progetto lanciato da Valerio Fazio, content creator di Busto Arsizio. No, non siamo stati noi ad ispirarlo — anche se un po’ ci piace pensarlo — ma lo spirito è lo stesso. Valerio sarà ospite lunedì 12 maggio alle 21 a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno) per raccontarci tutto su questa sua avventura tra i paesi del Varesotto.

La sua è un’idea semplice ma super efficace: girare tutti i comuni e raccontarli in pochi minuti su Instagram, TikTok e YouTube, con video veloci, ironici e pieni di simpatia. Un modo diverso, più agile, per fare quello che anche noi amavamo: scoprire e far scoprire il territorio. E a giudicare dai numeri — oltre 86 mila follower su Instagram — il pubblico apprezza eccome.

Durante la serata Valerio non parlerà solo del suo tour provinciale, ma anche dei suoi viaggi all’estero e di come ha trasformato la sua curiosità in un nuovo modo di raccontare il mondo.