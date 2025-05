E’ arrivato il nuovo “Melaleggo Tascabile”: più piccolo e pratico, con tante sorprese

Una novità è arrivata alle casse dei supermercati TIGROS: è il Melaleggo Tascabile, la nuova versione del magazine, che si alternerà alle tradizionali uscite “standard” nel corso dell’anno.

Il Melaleggo Tascabile si presenta con un formato pratico, compatto e pensato per essere sempre a portata di mano, perfetto da sfogliare in ogni momento della giornata. Ma le novità non si fermano alle dimensioni: ogni uscita sarà dedicata a un tema specifico, offrendo contenuti freschi e ispirazioni originali. Il nuovo formato unisce l’approfondimento di temi interessanti alla curiosità di scoprire spunti e ricette sorprendenti, unito alla praticità di avere sempre con sé un piccolo concentrato di idee utili e ispiranti.

Il numero di maggio è tutto dedicato alla merenda

Per il debutto di questo nuovo formato, TIGROS ha scelto uno dei momenti più amati della giornata: la merenda. I lettori troveranno infatti all’interno del Melaleggo Tascabile di maggio idee golose, ricette sfiziose dolci e salate, spunti creativi e consigli utili per rendere la merenda un’occasione speciale, divertente, per grandi e piccoli.

Dove trovarlo

Per chi volesse scoprire questa novità, trovarlo è facile: Il Melaleggo Tascabile è

disponibile gratuitamente in cassa per tutti i possessori di TIGROS Card.

Siete curiosi? Trovate un “assaggio” dei contenuti del numero di maggio a questo link.