Estate di grandi lavori allo scalo di Malpensa: rinnovato il patto tra comuni per potenziare i controlli

È stata rinnovata questa mattina, nella sede della Prefettura di Varese alla presenza dell’Assessore regionale Romano La Russa, la convenzione che rinnova la collaborazione tra le polizie locali di Varese, Busto Arsizio e Gallarate con quelle dei comuni dell’area di Malpensa, Ferno, Somma Lombardo e Vizzola Ticino. L’obiettivo rimane quello di potenziare gli interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale attorno ai due terminal dell’aeroporto.

L’unione di agenti sarà ancora più determinante la prossima estate: sono infatti partiti i lavori per il rifacimento dello scalo in vista delle olimpiadi invernali.

Si tratta di opere strutturali che impatteranno in modo pesante sulla viabilità, i particolare si prevedono restringimenti di carreggiate e accessi alternativi alle rampe di accesso all’area arrivi e partenze. I cantieri termineranno entro fine anno in vista dei giochi di febbraio.

Tre i turni degli agenti della locale che devono gestire il traffico di ingresso al sedime aeroportuale ma, soprattutto, sulle vie d’accesso dove, nonostante i controlli e l’esistenza di un’area gratuita destinata alla sosta di chi attende i viaggiatori, i parcheggi restano selvaggi e pericolosi.

Il Prefetto Salvatore Pasquariello ha ringraziato le amministrazioni di Busto Arsizio, Gallarate e Varese per questa rinnovata disponibilità che scadrà a fine gennaio prossimo: « Per quella data – ha spiegato il Prefetto – il Comune di Ferno avrà potenziato l’attuale personale in servizio della polizia locale, mentre anche l’ente proprietario delle vie dell’aeroporto (Enac) potrebbe assumere ulteriori disposizioni».

I servizi aggiuntivi previsti dalla convenzione sono possibili grazie allo sforzo economico di SEA che sa di andare incontro a un’estate molto complessa.

La presenza degli agenti di polizia locale funziona anche come deterrente all’abuso della professione di taxi: da inizio anno gli agenti della locale di Ferno hanno segnalato 42 taxi abusivi ed effettuato due confische a causa di recidiva.

«Con questa firma – ha dichiarato l’assessore Romano La Russa – Regione Lombardia conferma il proprio impegno a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori del settore. Inoltre, il contrasto ai taxi abusivi è una priorità segnalata anche dalle associazioni di categoria, che abbiamo raccolto e rilanciato attraverso un’azione concreta e condivisa con Prefettura, Comuni e SEA».

Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, presente al rinnovo della convenzione, ha ricordato che il coinvolgimento della città è legato anche al particolare legame con l’aeroporto nato proprio per volontà di industriali bustocchi.

Sarà un’estate di partenze e arrivi in uno scalo in profonda trasformazione: l’attenzione alla sicurezza sarà maggiore. Le auto ferme ai bordi della 336 o lungo le rotatorie che precedono il Terminal saranno sorvegliate speciali.