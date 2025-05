I Gorillas U15 chiudono con una vittoria e una sconfitta

Si è svolto al Jungle Field di Varese un bellissimo bowl di flag football che ha visto protagonisti i Gorillas U15, impegnati nelle ultime due partite della stagione. La squadra varesina affiliata alla Uisp ha chiuso la giornata con una vittoria e una sconfitta, confermando il proprio percorso di crescita sotto la guida dell’head coach californiano Will Gaines.



Nel primo incontro, i Gorillas hanno affrontato i Rams Milano in una sfida estremamente combattuta, vinta con il punteggio di 13-12, esattamente come era accaduto due mesi fa. Ancora una volta decisivo Elia Liguori, autore del touchdown che ha sigillato il successo, attivato dai precisi lanci del quarterback Carlos Viale. Una gara sul filo del rasoio, giocata con grande determinazione e maturità da parte di tutta la squadra.

Nel secondo match, i biancorossi si sono scontrati con i Blue Stars, subendo un pesante passivo nel primo tempo. Nonostante il divario, i giovani Gorillas hanno avuto una convincente reazione nella ripresa, guidati da Daniele Matera in cabina di regia e con alcuni spunti brillanti su ricezione da parte di Lorenzo Rossi. Il punteggio finale, 46-13 per i Blue Stars, non cancella la buona prova nella seconda frazione di gioco.

Con questo bowl, i Gorillas U15 chiudono il campionato al terzo posto del loro girone e possono guardare con soddisfazione al cammino fatto: una crescita costante, frutto dell’impegno dei ragazzi e dell’intenso lavoro svolto dallo staff tecnico.

Ottimo anche il clima sugli spalti: come da tradizione al Jungle Field, la giornata è stata accompagnata da una splendida atmosfera di festa e condivisione, grazie anche all’efficiente banco gastronomico e al calore del pubblico.

Ma la stagione dei biancorossi non è ancora finita: sabato sera alle 19:30, sempre al Jungle Field, andrà in scena la prima sfida internazionale della storia dei Gorillas, che affronteranno i Rabels Lugano. La franchigia ticinese, iscritta da quest’anno alla Federazione Italiana, è stata inserita nel girone dei biancorossi e si preannuncia dunque un incontro di grande interesse. Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati.