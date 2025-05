Il CIOFS di Castellanza conquista il secondo posto alla Cocktail Competition di Tortona

Si è svolta nella suggestiva cornice della Cittadella dello Sport del gruppo Gavio, a Tortona, la seconda edizione della Cocktail Competition, evento ideato dall’Istituto Santachiara per promuovere il talento e la passione dei giovani per il mondo del bartending. Un appuntamento che ha messo in competizione studenti e studentesse delle scuole alberghiere di Piemonte, Liguria e Lombardia, coinvolti in tre categorie: Cocktail IBA, Mocktail analcolici e Lavorazione alla Lampada.

Tra i protagonisti della giornata, il C.I.O.F.S. – F.P. Lombardia di Castellanza, che ha conquistato il secondo posto nella categoria Lavorazione alla Lampada, distinguendosi per tecnica, presentazione e creatività.

Una giornata di formazione, passione e confronto

La manifestazione si è aperta alle 10.00 con l’accredito e un welcome coffee. Subito dopo, i concorrenti si sono cimentati in una prova scritta sul tema della birra, riservata alla categoria IBA. La gara vera e propria è iniziata alle 11.00 e ha animato l’intera giornata, regalando emozioni, adrenalina e momenti di scambio tra studenti provenienti da dieci scuole di tre regioni.

Le scuole partecipanti

All’evento hanno preso parte:

Istituto Luigi Cossa di Pavia

Istituto Ciro Pollini di Mortara

CIOFS-FP di Alessandria

CIOFS-FP Lombardia di Castellanza

Scuola Alberghiera delle Colline Astigiane di Asti

Piazza dei Mestieri di Torino

Istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure

Istituto Marco Polo di Genova (sede di Camogli)

Scuola professionale Galdus di Milano

Istituto Santachiara di Tortona

I vincitori

Categoria IBA

1. Colline Astigiane – Asti

2. Piazza dei Mestieri – Torino

3. Ciro Pollini – Mortara

Categoria Mocktail

1. Luigi Cossa – Pavia

2.Colline Astigiane – Asti

3. Piazza dei Mestieri – Torino

Categoria Lavorazione alla Lampada

1. Santachiara – Tortona

2. CIOFS-FP Lombardia – Castellanza

3. Colline Astigiane – Asti

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un kit omaggio con prodotti del territorio e gadget offerti da Campari.

Giurie e ringraziamenti

A valutare le performance degli studenti, due giurie d’eccellenza: una tecnica, presieduta da Luca Superno (AIBES), e una del gusto, composta da professionisti del settore come sommelier, bartender, imprenditori e formatori.

L’Istituto Santachiara ha voluto ringraziare la gestione della Cittadella dello Sport, che si è dimostrata ancora una volta una location ideale per eventi formativi ad alto impatto.

Ma la vera vittoria, al di là delle classifiche, è stata lo spirito di condivisione e amicizia che ha animato la giornata, rendendola un’esperienza preziosa per tutti i partecipanti.