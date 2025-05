Il Giappone in miniatura con una mostra Bonsai a Villa Pomini a Castellanza

Il fascino dell’Oriente torna a Castellanza. Il prossimo fine settimana, le sale espositive di Villa Pomini accoglieranno la trentunesima edizione della Mostra Bonsai, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale locale. Organizzata dagli Amici del Bonsai – Castellanza, dell’UBI (Unione Bonsaisti Italiani), del Coordinamento Bonsai Piemonte-Lombardia e con il patrocinio del Comune di Castellanza, la rassegna rappresenta un’occasione imperdibile per conoscere da vicino questa raffinata arte millenaria.

Durante i due giorni dedicati al mondo dei bonsai, i visitatori potranno ammirare gli esemplari più pregiati coltivati dai soci dell’associazione, ma anche approfittare di consulenze personalizzate grazie al servizio “Bonsai help”. Gli appassionati potranno infatti portare le proprie piante per ricevere consigli su come migliorarne la salute e la coltivazione, sfatando il mito che vede questi affascinanti alberelli come “belli ma impossibili” da mantenere. Non solo esposizione, ma anche formazione pratica. Il programma prevede tre laboratori tematici: sabato 10 maggio, dalle 15 alle 18, si terrà il laboratorio di shitakusa, le “erbe di compagnia” che accompagnano il bonsai nelle esposizioni tradizionali, a cura di Ottorino Damonte. Domenica 11 maggio, saranno invece protagoniste le “mani in pasta” con due sessioni di laboratorio di ceramica, mattutina e pomeridiana, dove i partecipanti potranno creare personalmente vasi in argilla gres sotto la guida di Lorenzo Penello e Fabrizio Scordi.

La mostra aprirà sabato 10 maggio alle 14,30 e proseguirà fino alle 19, per poi riprendere domenica dalle 9 alle 18,30. L’ingresso è libero, mentre per partecipare ai laboratori è necessaria l’iscrizione, con un contributo di 20 euro per il laboratorio di shitakusa e 10 euro per ciascuna sessione del laboratorio di ceramica. Nel corso dell’evento sarà possibile anche scambiare bonsai, erbe di compagnia, vasi, tavolini e terrari, rendendo l’appuntamento ancora più interessante per collezionisti e appassionati.

Gli Amici del Bonsai, associazione senza fini di lucro nata nel 1992, continuano così la loro missione di diffondere la cultura e la tecnica di questa antica arte orientale. Il sodalizio organizza regolarmente incontri di approfondimento presso il Centro Civico di Castellanza, il secondo e il quarto martedì di ogni mese alle 20.45, offrendo a neofiti e esperti l’opportunità di confrontarsi e crescere insieme nella passione comune. Per informazioni e iscrizioni ai corsi è possibile contattare l’associazione al numero 333.4357877.