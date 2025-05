Il mistero del summit dell’ultradestra: dopo il ritiro da Somma, dove si terrà?

L’hotel di Somma Lombardo che aveva ricevuto la prenotazione – a rischio di contestazioni – ha fatto un passo indietro, ma il convegno dell’ultradestra europea pro-deportazioni non è annullato.

Il sindaco di Somma Stefano Bellaria ha ringraziato «la direzione dell’hotel Dolce per le precisazioni date e soprattutto per il senso di responsabilità dimostrato». Ma ha anche aggiunto: «Auspico che tutti gli albergatori Sommesi facciano altrettanto. Somma è storicamente una Città aperta, accogliente, dialogante. Ma chi propugna idee xenofobe (perché di questo si tratta) non può ricevere né spazi fisici, né ribalte mediatiche».

L’auspicio di Bellaria mostra che c’è ancora la preoccupazione che il summit possa essere riprogrammato in un’altra struttura della zona intorno a Malpensa. La riunione delle forze per la “remigrazione” è formalmente organizzato dall’associazione “Azione, Cultura, Tradizione”, come ha comunicato la Prefettura in una nota dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza, ma ha un respiro internazionale, con partiti della destra estrema che hanno fatto appunto propria la parola d’ordine delle remigrazione.

Per questo resta alta l’attenzione del vasto fronte di associazioni che si erano mobilitate, da quelle antifasciste a una parte del mondo cattolico. In origine il convegno sembrava dover esser organizzato a Busto Arsizio. A questo punto i promotori potrebbero cercare altre sedi in zona.