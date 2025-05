In bicicletta nella Sicilia simbolo della lotta alle mafie. A La Tela di Rescaldina “Pedalando con Peppino”

Giovedì 8 maggio alle 21 all’osteria La Tela di Rescaldina, in collaborazione con il presidio di Legnano di Libera e BiciPace, Carlo Motta racconterà il suo viaggio in Sicilia di fine aprile 2019, quando con la bandiera di BiciPace e dell’ANPI ha percorso 600 chilometri in bicicletta passando per Palermo, Corleone, Agrigento, Sciacca, San Carlo, Selinunte, Marsala, Trapani e San Vito lo Capo, con partenza e arrivo a Cinisi, dalla Casa Memoria di Felicia e Peppino Impastato.

Durante il viaggio Motta ha incontrato persone e visitato luoghi legati alla storia di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre, Placido Rizzotto, Mauro Rostagno, la strage di Portella della Ginestra, i giovani di Rete 100 passi e tante altre realtà che, con il loro lavoro su terre o beni confiscati, portano avanti una concreta lotta alla mafia. Come la Ericina Calcestruzzi, azienda sequestrata alla mafia e gestita da anni da una cooperativa di lavoratori; o l’Associazione Laboratorio della legalità, nata in una palazzina sequestrata al boss Bernardo Provenzano a Corleone; o ancora le cooperative di LiberaTerra che producono vino e pasta sui terreni confiscati.

Nel corso della serata Carlo Motta presenterà interviste che ha realizzato con un sopravvissuto della strage di Portella delle Ginestre nel 1° Maggio 1947, con un dirigente della cooperativa Ericina Calcestruzzi, una volontaria del Laboratorio della Legalità di Corleone e altri ancora. Prima dell’incontro, alle 19.30 sarà possibile cenare con un menù realizzato con i prodotti coltivati sui terreni confiscati nei dintorni di Corleone.