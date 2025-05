Incendio nella notte a Locarno: distrutta una palazzina in ristrutturazione

Un vasto incendio si è sviluppato la notte scorsa, attorno alle 2, a Locarno in via della Posta. (immagine di repertorio)

Le fiamme si sono propagate in uno stabile non residenziale in ristrutturazione. Stando ad una prima ricostruzione, e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il rogo è partito in un locale al pianterreno per poi estendersi in breve tempo agli altri piani.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, i soccorritori del SALVA, nonché i pompieri di Locarno e i pompieri di Tenero Contra, che hanno spento le fiamme. Un’inquilina dell’edificio adiacente e un pompiere sono stati sottoposti a controlli medici per una lieve intossicazione da fumo. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso, tuttora in corso, i tratti interessati di via della Posta e via Luini sono stati chiusi al traffico. L’intero edificio ha riportato ingenti danni.