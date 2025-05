Incidente con il monopattino a due passi dalla stazione di Laveno, ferito un ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio a seguito di un incidente in monopattino avvenuto a Laveno Mombello in viale Garibaldi, a poca distanza dalla stazione.

L’allarme è scattato quando era da poco passata l’una di notte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Luino per i rilievi e per mettere in sicurezza l’area, oltre ai soccorsi medici con un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate.

Le condizioni del ragazzo sono apparse serie ma non critiche. Dopo le prime cure sul posto è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale Del Ponte di Varese.