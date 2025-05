Innovazione e futuro: successo per l’Hackathon sull’AI che ha coinvolto giovani talenti di Varese

Si è svolto dal 12 al 14 maggio, presso SMARTT VAlley a Daverio, SMARTTHACK – l’Hackathon sull’Intelligenza Artificiale per la Transizione Tecnologica e le Filiere Sostenibili. Un’iniziativa formativa che ha coinvolto 44 studenti delle classi terze e quarte di diversi istituti secondari superiori della provincia di Varese, accompagnati dai loro docenti.

Le scuole partecipanti sono: ITC Enrico Tosi, IIS Andrea Ponti, ITET Daverio-Casula-Nervi, Einaudi Varese, ISISS Don L. Milani, ISIS Valceresio, Istituto De Filippi e IIS Carlo Alberto Dalla Chiesa. Gli studenti, provenienti da indirizzi di studio eterogenei – dall’informatica all’elettronica, dal liceo scientifico al tecnico commerciale – hanno portato competenze e visioni diverse, dando vita a gruppi misti e molto affiatati.

L’iniziativa è stata promossa e coordinata dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, con il coordinamento del Prof. Luca Belotti, esperto in didattica esperienziale, con il supporto delle docenti Debora Lonardi e Katia Cattaneo. Il progetto si è fondato sull’approccio del Challenge Based Learning, una metodologia attiva e collaborativa che ha visto gli studenti lavorare in gruppo per risolvere problemi concreti, sperimentando soluzioni innovative in un contesto reale.

A ospitare l’Hackathon è stata SMARTT VAlley, hub tecnologico e centro di competenza per l’innovazione manifatturiera, nato per promuovere l’incontro tra imprese, giovani e formazione. L’iniziativa si collega anche alla nascita del futuro Campus SMARTT VAlley, attualmente in fase di realizzazione, che ospiterà percorsi ITS e IFTS dedicati all’industria 5.0. I temi al centro delle sfide dell’Hackathon – aerospace & defence, automotive e mobilità sostenibile, tecnologie per la salute – anticipano proprio le aree su cui si concentreranno i nuovi percorsi formativi.

«Per noi è un piacere aprire le porte di SMARTT VAlley ai giovani del territorio con un’iniziativa che speriamo li faccia appassionare al mondo industriale e al made in Italy. Attraverso esperti e professionisti del mondo aziendale, auspichiamo possano portare a casa messaggi e strumenti utili per le loro scelte future», commenta Rachele Sessa, Direttrice Generale di Fondazione Ergo – azienda che ha dato vita al progetto SMARTT VAlley lo scorso marzo 2024.

Durante le giornate, si sono alternati momenti di lavoro a interventi ispirazionali: Sandro Parisi, CEO di Eudata, ha parlato di Intelligenza Artificiale e dei suoi impatti sul mercato e sul lavoro; Biagio De Berardinis, di Fondazione Sodalitas, ha coinvolto i ragazzi sul tema della comunicazione e del public speaking; Roberto Crippa, Group Sustainability Director di Tecniplast, ha affrontato il tema della sostenibilità applicata all’intelligenza artificiale.

L’evento si è concluso nella mattinata di mercoledì 14 maggio con la cerimonia di premiazione, durante la quale i premi sono stati consegnati dal Prof. Giuseppe Carcano, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese.

Una giuria multidisciplinare ha valutato i progetti presentati dai team in base a criteri di innovazione, sostenibilità, coerenza con la sfida e impatto sul territorio. Il gruppo vincitore, composto da 6 studenti e autore del progetto “Aeria”, ha ricevuto in premio dei tablet offerti da Sielco. Altri due tablet sono stati assegnati a studenti particolarmente meritevoli provenienti da altri gruppi. Per i primi tre team classificati, autori dei progetti “Aeria”, “Skynapse” e “AI Traffic”, è inoltre prevista una visita presso lo stabilimento Leonardo Elicotteri di Vergiate, in programma per il 30 maggio.

I ragazzi hanno collaborato con grande entusiasmo e naturalezza, nonostante la provenienza da scuole diverse. Hanno ragionato su dati concreti, sviluppato idee, costruito prototipi e presentazioni efficaci. Sono stati tre giorni intensi, ricchi di scambi, creatività e visione. SMARTT VAlley si è trasformata in un vero laboratorio di fermento e innovazione.

L’evento è stato sponsorizzato da Econord, Sielco, Leonardo Elicotteri, con il patrocinio del Comune di Daverio. Un segnale concreto del sostegno del territorio a un’iniziativa che punta su giovani, competenze e futuro.